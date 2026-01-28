В Киеве котов замуровывают заживо / © pexels.com

В Киеве волонтеры-зоозащитники сообщают, что из-за указания коммунальщиков в подвалах жилых домов в Днепровском районе гибнут коты. По словам активистов, руководство ЖРЭО-402 распорядилось замуровать все продухи, которые есть в подвалах домов.

Именно в этих помещениях бездомные коты прячутся от холодов. Из-за заблокированных выходов животные оказываются в ловушках и умирают от жажды и голода. В сети публикуют фото погибших животных и требуют огласки.

Коммунальщикам напоминают: бездомные коты признаны частью экосистемы Киева, и блокирование их в подвалах недопустимо.

«Я понимаю, не подготовились к зиме, я понимаю что все переживают за трубы. Но ведь можно повесить объявления, и предупредить волонтеров и не равнодушных людей, нужно потратить 5-10 минут чтобы проверить эти подвалы», — написала в волонтер Jane Evirol.

Что говорят коммунальщики?

В ЖРЭО-402 отвергают все обвинения. Там подтверждают, что из-за большого количества аварий работники задействованы на объектах, однако уверяют, что распоряжений замуровывать продухи не давали. В приемной участка №402 для ТСН.ua сообщили:

«Такого распоряжения нет и мы абсолютно ничего не замуровываем. Мы знаем, что в подвал нужен доступ. Но бывают случаи, когда, вероятно, сам жители закрывают продухи, чтобы в подвале не замерзли трубы. Даже был случай, когда жители между собой спорили нужно ли так делать. Но мы со своей стороны не давали указаний, чтобы замуровывали продухи в подвалы».

Реакция правоохранителей

Волонтеры призывают киевлян вызывать полицию, если они стали свидетелями замуровывания животных в подвалах, ведь это подпадает под статью о жестоком обращении с животными.

В то же время в полиции Киева сообщили, что за последние две недели никаких официальных заявлений от жителей или волонтеров по адресам, которые фигурируют в соцсетях, к ним не поступало.

В полиции добавляют, что отреагируют по факту публикации в сети Интернет.

Отключение света: что в других районах

Закрывать продухи в подвалах советует Максим Бахматов, председатель Деснянской РГА. На своей странице в социальной сети, он написал, что нужно делать, чтобы предотвратить замерзание труб в подвалах, если мороз будет минус 15 градусов.

Среди советов, которые он дает людям, чиновник указывает, что нужно закрывать продухи, но при этом советует обогревать подвалы.

«Закрыть продухи и щели. 90% промерзаний — из-за сквозняков. Закрыть вентиляционные отверстия на зиму. Заклеить щели монтажной пеной. Двери в подвал должны плотно закрываться», — написал Максим Бахматов.

Жители уже просят делать это более тщательно и человечнее по отношению к уличным котам.

«ЖЭК 302 закрывает полностью все вентиляционные отверстия в подвалы, но в подвалах проживают дворовые коты годами! Пожалуйста, имейте человечность не закрывайте все отверстия, куда им деваться при — 20? Кот замерзает за 3 часа. Оставьте хотя бы несколько на дом. Никто же даже не проверяет есть ли они там внутри», — написала киевлянка Людмила под заметкой главы района.