Замыкание проводов могло стать причиной возгорания в киевском метро, но там отказались комментировать

После обеда о пожаре уже ничто не напоминает.

Шваброй и тряпкой тушили пожар утром в столичном метро на станции «Золотые ворота». Пассажиры сняли, как под потолком занялись электропровода и пока полицейский и некоторые пассажиры пытались сдержать толпу людей, работник метрополитена пришел со шваброй и начал сбивать пламя.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

На кадрах из ящика, встроенного под потолком в переходе между станциями «Золотые Ворота» и «Театральная», вырывается пламя. Время от времени куски горящего пластика падают людям под ноги.

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Полицейский и несколько пассажиров пытаются запретить толпе идти в эту арку, но тщетно. В конце видео к огоню подбегает сотрудник метро со шваброй с тряпка. Ею он пытается сбить огонь. На этом видео, которое уже вступило в сети десятки тысяч просмотров, обрывается.

ТСН обратилась к руководству столичного метрополитена с просьбой рассказать, из-за чего произошел пожар и верно ли что тушили его шваброй? Там отказали и посоветовали обратится на следующей неделе.

Сейчас станции открыты, их не закрывали и тогда, когда горели провода. После обеда здесь о пожаре уже ничто не напоминает: гарь с потолка убран, а коробка с проводами зашита новым листом металла.

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«Произошло возгорание коробки распределения электропроводов в результате короткого замыкания, я так понимаю. Были приняты меры, чтобы ограничить пассажиропоток, ликвидировать возгорание. Полицейский, который нес службу на станции обеспечил, чтобы ограничить доступ людей, которые находились в то время», — заявил руководитель управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

Рядом с местом возгорания есть пожарный ящик, он опломбирован и что там кроме гидранта не видно. Специалисты говорят, уместно было бы гасить провода углекислотным огнетушителем на расстоянии, чтобы самого сотрудника метро не поразило через швабру током. И добавляют, что делать при пожаре в подземке пассажирам. «Если вы услышали о таких случаях, сразу двигайтесь в сторону выхода. Возьмите детей за руки. Ни в коем случае не паникуйте. Потому что в это время большая нагрузка в метрополитене», — отмечает командир коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" Дмитрий Пихало.

А если помещение станции задымленный, спасатели советуют намочить ткань или одежду и дышать через нее.

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