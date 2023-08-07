"Занимают командные высоты": как ВСУ штурмуют позиции врага вокруг Бахмута (видео)

Украинские воины продвинулись в южном направлении Бахмута.
ВСУ занимают господствующие высоты вокруг Бахмута. В частности, наши военные уничтожили сотни русских солдат, пленили десятки оккупантов и штурмуют позиции врага на южном направлении от города.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.
Украинская пехота бригады Рыцарей Зимнего похода пробирается на передовые займы под Курдюмовкой. Все это происходит на рассвете. Стрельба здесь почти не прекращается. Бойцы наблюдают в тепловизор, не лезут ли на них россияне и контролируют небо.
"Дроны вот летают, страшно. Может что-то прилететь. Это от союзников кассетки. Хорошая вещица. Сюрпризы им даем", — рассказывает один из воинов.
Рыцари занимают недавно отраженные у россиян территории. Это сложная задача на передовой. Лишь когда рассвело на горизонте, видим, как все деревья вокруг высечены снарядами.
Чтобы прикрыть своих в нескольких километрах, отсюда работает дальнобойная артиллерия. На соседней и тоже недавно отраженной позиции нашу пехоту прикрывает миномет.
Раньше эта позиция была под россиянами, но наши продвинулись на южном направлении Бахмута и теперь здесь украинский миномет, очень умело и прицельно стреляющий по врагу.
Минометный расчет производит по составу боеприпасов и провизии врага.
"Вот и результаты попаданий, зафиксированных нашими аэроразведчиками. Это для того, чтобы перебить врагу логистику. Ведь голодный и безоружный россиянин долго в передовых окопах не протянет" — говорит командир бригады Владимир Алекса.
После работы бойцы маскируют миномет от глаза вражеского дрона и во взрывы в соседней посадке спокойно заваривают кофе.
Этот минометный расчет прошел освобождение Херсона и ожесточенные бои на севере Бахмута.
"Мы тогда пришли под Хромово. Там было по 20 приходов по позициям в сутки, это вообще курорт, но под Херсоном бывало и такое, что мы до 180 насчитали, и это был обстрел не за весь день, а за 3 часа", — – рассказывает Владимир Алекса.
В перерыве между боями и минутами затишья, в окопах на передовой продолжается жизнь. Минометчик Олег отмечает свой день рождения. Собратья подготовились, даже раздобыли торт.
"Чтобы следующий праздновал со своей семьей. Поздравляю! Чтобы ты вернулся жив! Смотри торт такой", — приветствуют защитника собратья.
Отметим, в Бахмуте в Донецкой области ударные дроны 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожают разведывательные станции противника.
Кроме того, бойцов 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на позиции в Бахмуте от голода спасла собака Жужа.
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