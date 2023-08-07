"Занимают командные высоты": как ВСУ штурмуют позиции врага вокруг Бахмута (видео)

ВСУ занимают господствующие высоты вокруг Бахмута. В частности, наши военные уничтожили сотни русских солдат, пленили десятки оккупантов и штурмуют позиции врага на южном направлении от города.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Украинская пехота бригады Рыцарей Зимнего похода пробирается на передовые займы под Курдюмовкой. Все это происходит на рассвете. Стрельба здесь почти не прекращается. Бойцы наблюдают в тепловизор, не лезут ли на них россияне и контролируют небо.

"Дроны вот летают, страшно. Может что-то прилететь. Это от союзников кассетки. Хорошая вещица. Сюрпризы им даем", — рассказывает один из воинов.

Рыцари занимают недавно отраженные у россиян территории. Это сложная задача на передовой. Лишь когда рассвело на горизонте, видим, как все деревья вокруг высечены снарядами.

Украинская пехота бригады Рыцарей Зимнего похода уничтожает врага на Бахмутском направлении

Чтобы прикрыть своих в нескольких километрах, отсюда работает дальнобойная артиллерия. На соседней и тоже недавно отраженной позиции нашу пехоту прикрывает миномет.

Раньше эта позиция была под россиянами, но наши продвинулись на южном направлении Бахмута и теперь здесь украинский миномет, очень умело и прицельно стреляющий по врагу.

Минометный расчет производит по составу боеприпасов и провизии врага.

"Вот и результаты попаданий, зафиксированных нашими аэроразведчиками. Это для того, чтобы перебить врагу логистику. Ведь голодный и безоружный россиянин долго в передовых окопах не протянет" — говорит командир бригады Владимир Алекса.

После работы бойцы маскируют миномет от глаза вражеского дрона и во взрывы в соседней посадке спокойно заваривают кофе.

Этот минометный расчет прошел освобождение Херсона и ожесточенные бои на севере Бахмута.

Украинская пехота бригады Рыцарей Зимнего похода уничтожает врага на Бахмутском направлении

"Мы тогда пришли под Хромово. Там было по 20 приходов по позициям в сутки, это вообще курорт, но под Херсоном бывало и такое, что мы до 180 насчитали, и это был обстрел не за весь день, а за 3 часа", — – рассказывает Владимир Алекса.

В перерыве между боями и минутами затишья, в окопах на передовой продолжается жизнь. Минометчик Олег отмечает свой день рождения. Собратья подготовились, даже раздобыли торт.

Один из военных бригады Рыцарей Зимнего похода праздную день рождения на поле боя

"Чтобы следующий праздновал со своей семьей. Поздравляю! Чтобы ты вернулся жив! Смотри торт такой", — приветствуют защитника собратья.

Занимают господствующие высоты вокруг Бахмута - как с них выбивали врага

Отметим, в Бахмуте в Донецкой области ударные дроны 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожают разведывательные станции противника.

Кроме того, бойцов 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на позиции в Бахмуте от голода спасла собака Жужа.

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