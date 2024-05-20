Заново учился говорить, писать и ходить: как полицейский выжил после тяжелых травм и какой совет он дал раненым

42-летний Александр Емец заново учился говорить, писать и делать первые шаги. Теперь в полиции отвечает за аналитику и делится опытом с младшими коллегами. Мужчина в октябре 2022 года получил сверхтяжелые ранения во время разминирования Харьковщины. Все его тело посекло осколками. Несколько в голове остаются до сих пор.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

"Сомнения были постоянные у медиков о том, выживет ли он, чтобы вы понимали на сколько это было трудно", - говорит руководитель больницы МВД на Ривненщине Лариса Яницкая.

Александр Емец во время реабилитации

42-летний Александр работает в полиции 15 лет. Майор Емец был заместителем руководителя взрывотехнической службы области, как началось полномасштабное вторжение россиян. Вспоминает первые обстрелы Ривне.

"Это был прилет ракеты, это был первый выезд наш, боевой скажем так", - говорит он.

Впоследствии с коллегами отправились разминировать от российских снарядов Киевскую область. Затем - Харьковщину, усыпанную смертоносными минами. Именно эта ротация разделила жизнь Александра на "до" и "после". Все случилось 4 октября во время разминирования.

"Это был взрыв мины противопехотной", - вспоминает взрывотехник.

Два человека ранены, еще двое погибли. Среди них и руководитель Емца - главный взрывотехник Ровенской области подполковник Александр Мамчур. Именно ТСН он давал одно из последних мирных интервью, когда с коллегами проверяли школы после серии сообщений о заминировании.

Зо неделю Александр Емец был без сознания в критическом состоянии.

"У меня есть осколки сейчас в голове, есть еще в ноге осколок, он остался", - говорит взрывотехник.

Майор Емец боролся за жизнь. Сначала его направили на реабилитацию в Венгрию. Потом вернулся в Ривненскую область. Заново учился не только ходить, но даже говорить.

"Имена детей забывал, писали, читали, говорили все полностью, все сначала", - говорит Александр Емец.

И благодаря своей настойчивости, помощи медиков и важно, говорит, поддержке жены, Александр вернулся на работу в полицию.

Александр Емец на работе

Сейчас у Александра должность гражданская, потому что ранение все же сказывается, а полицейские нормативы предусматривают серьезную физподготовку. Он, в частности, работает с документацией. Но работу над собой и реабилитацию Александр не прекращает.

Всем раненым Александр готов дать только один, но самый главный совет – никогда не сдаваться и верить в себя.

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Напомним, история невероятного спасения защитника Украины.

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