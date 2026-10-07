Занялся сексом со школьницей и снял все на видео: как в Украине наказали мужчину

В Украине осудили мужчину за секс со школьницей / © pixabay.com

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В Днепропетровской области мужчину приговорили к условному сроку за интимную связь со школьницей, которой еще не исполнилось 16 лет.

Об этом говорится в приговоре Самаровского городского районного суда Днепропетровской области.

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Интимные отношения, видеосъемка и огласка

Преступление произошло вечером 9 ноября 2024 года в селе Знаменовка. Мужчина в собственном доме вступил в половую связь с несовершеннолетней девушкой. При этом парень снимал все на свой мобильный телефон.

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О случившемся мать девушки узнала после того, как видеозапись попала в руки посторонних лиц. В ходе судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений у девушки обнаружено не было, однако психолого-психиатрическая экспертиза зафиксировала наличие у несовершеннолетней признаков психотравматических переживаний и эмоционального дискомфорта.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и публично извинился перед матерью девушки.

При этом пострадавшая девушка, в свою очередь, подчеркнула, что она рассказала парню о своем возрасте. Когда она пришла к нему в гости, он стал настаивать на интимной близости. При этом он снимал все на видео, а впоследствии опубликовал пикантные кадры в открытом доступе.

Решение суда

28 сентября 2026 года Самаровский городской районный суд Днепропетровской области признал юношу виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 155 (совершение совершеннолетним лицом действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Украины.

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При назначении наказания суд учел искреннее раскаяние обвиняемого, отсутствие предыдущих судимостей и тот факт, что он не состоит на учете у врачей.

Суд постановил:

Назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы .

На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 2 года .

Обязать молодого человека периодически являться для регистрации в органы по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

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