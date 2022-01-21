Заоблачные тарифы: откуда берутся тысячи гривен в платежках и возможно ли уменьшить коммуналку

Заоблачные тарифы: откуда берутся тысячи гривен в платежках и возможно ли уменьшить коммуналку

В теплосетях отмечают: с ноября в Украине – новые правила начисления.

Жители Одессы, Днепра и Запорожья начали получать "космические" платежки за тепло. Начисления достигают ста гривен за квадратный метр. В большинстве своем это касается домов до двух этажей. Однако есть и случаи, когда страдают и жители высоток. Причины – каждый раз разные.

О том, как спастись от таких начислений – 21 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

В теплосетях отмечают: с ноября в Украине – новые правила начисления. Жители малоэтажных домов будут платить больше, особенно если у них нет тепловых счетчиков.

Единственный выход, говорят юристы – устанавливать счетчики тепла и менять управляющие компании.

Но установить приборы учета тепла – нелегко. Однако после установки счетчика суммы в квитанциях снизятся минимум на четверть, говорят специалисты. Но уже начисленное – люди все равно должны оплатить. Иначе их ждут суд и лишение субсидий.

Новости Запорожья: как спастись от "космических" сумм в платежках за тепло

Как сообщалось, в Офисе президента заявили, что отопительный сезон 2021-2022 будет без перебоев и повышения тарифов, руководствуясь Меморандумом, ранее подписанным между Кабинетом министров, Офисом президента, местными властями и "Нафтогазом Украины".

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