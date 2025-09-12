"Запад-2025": как РФ и Беларусь готовятся к войне с НАТО, а Трамп "флиртует" с Лукашенко

РФ и Беларусь проводят совместные учения

Россия и Беларусь, не скрываясь, отрабатывают наступление на Сувалкский коридор — кратчайшую дорогу в Калининград по землям Польши и Литвы.

Тем временем представитель американского президента флиртует с Лукашенко в Минске, с авиаперевозчика «Белавиа» — сняты санкции в обмен на освобождение и изгнание из страны 52 политзаключенных, правда некоторые из них совсем не хотели покидать Родину. А один и не покинул.

Об этом говорится в материале международного обозревателя ТСН Яны Слесарчук.

Что известно о российско-белорусских учениях

В ночь на пятницу на контрольно-пропускных пунктах между Польшей и Беларусью появляется колючая проволока. Граница полностью закрывается — и на въезд и на выезд. Трехкилометровая зона вдоль границы — запрещена для полетов. Как в Польше, так и в соседней Литве. Так европейские государства ответили на масштабные российско-белорусские военные учения с говорящим названием «Запад-2025». В них участвуют около 18 тысяч солдат, из них 5 с половиной тысяч — российские. Собираются испытать и новый ракетный комплекс «Орешник».

Цель российско-белорусских учений ни для кого в Польше не секрет. Речь идет о малозаселенном участке на границе Польши и Литвы, захватив который Россия пробьет прямой выход к своей Калининградской области.

«Цель этих упражнений — среди прочего известный Сувалкский коридор. Именно на него рассчитаны симуляционные операции», — говорит Дональд Туск, премьер-министр Польши.

Реакция Трампа на дроны в Польше

Между тем президент Соединенных Штатов, которого продолжают допрашивать, что он думает о двух десятках российских дронов, сознательно направленных на территорию государства НАТО, отвечает: это они просто ошиблись.



Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский настаивает — это сложно назвать случайностью.

Заигрывание с Беларусью

Но накануне, пока поляки готовились перекрывать границу с Беларусью, в Минске принимали специального представителя Соединенных Штатов. И Джон Кол на камеры объявил: с белорусских авиалиний «Белавиа» сняты американские санкции.

В это же время литовскую границу пересекали 52 политзаключенных, которых удерживали в тюрьмах Беларуси. Среди них 16 иностранных граждан. Президент Литвы Гитанас Науседа за шестерых своих освобожденных сограждан поблагодарил Трампа первым.

Правда не все освобожденные белорусы, которых приветствуют в американском посольстве в Литве, с этим согласны. Ведь теперь они — депортированы из собственной страны. Журналистка Лариса Щирякова сквозь слезы называет то, что с ней произошло, двойной карой: сначала тюрьма, теперь высылка с родины.

«Мне до освобождения оставалось 4 месяца. Простите, если я скажу что-то неправильное, но я бы хотели выйти по сроку и остаться дома», — говорит она.

А 69-летний Николай Статкевич в знак протеста против незаконной экстрадиции просто отказался пересекать границу Литвы. И несколько часов просидел в зоне между двумя границами. Затем силовики забрали его в Беларусь, судьба оппозиционера пока неизвестна.

Торговать людьми белорусский диктатор умеет хорошо. Еще до начала полномасштабной российской войны он терроризировал Польшу и Литву мигрантами, которых специально для того завозил из проблемных государств Ближнего Востока и Африки, а уже в Беларуси с помощью силовиков создавал им фактический коридор из Минска, куда прилетали самолеты, в лес, к европейской границе. И не выпускал оттуда. Это давление силовиков позади и непривычные морозы заставляли обездоленных людей буквально штурмовать границу. А поляков и литовцев со своей стороны — максимально ее укреплять.

Теперь у белорусского диктатора новый этап — за уступчивость и освобождение политзаключенных, Трамп присылает ему запонки в подарок и поздравляет с днем рождения

От волнения у белорусского постпреда в ООН Рыбакова, который переводит Лукашенко американское письмо, дрожат руки. Для маргинализированного за последние годы Лукашенко эти знаки внимания гораздо выгоднее, чем для Трампа, который их показывает. Это потенциально так же легализует Лукашенко на мировых площадках, как Аляска, Путина.

Но американские санкции далеко не так вредят Минску, как европейские. Поэтому теперь Лукашенко должен надеяться, что отпустив еще больше заключенных, он дождется, что Трамп будет давить на европейских партнеров. Ему есть, кем торговать: в тюрьмах до сих пор остается более тысячи человек, загражденных по политическим мотивам.

