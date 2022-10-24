Запад будет знать, если Путин вздумает использовать ядерное оружие: дипломат оценил угрозу

Запад будет знать, если Путин вздумает использовать ядерное оружие.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью ТСН.ua.

"Невозможно просто так осуществлять ядерные удары. 60 лет прошли со времен Карибского кризиса, и все это время создавались системы мониторинга за перемещением ядерного оружия. Конечно, осуществляется ежедневный контроль, и есть для этого соответствующая техника, и она сейчас применяется. Есть соответствующие команды, которые должны проходить по вертикали власти, и также там есть соответствующие уши и глаза, которые за этим следят", — подчеркнул он.

США предупредили Путина: все это будет сметено одним ударом

Корсунский подчеркнул, что США очень четко вложили в уши Путину, что 50 томагавков могут нанести гораздо больший вред, чем тактический ядерный заряд.

"Кроме того, и это совершенно точно, об этом сказали Соединенные Штаты в разных форматах, что мы предупредили, и официально, и неофициально, и это вложили в уши Путину, кажется, Салливан (советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан – ред.) это сказал: "Неважно, какого размера будет этот заряд, не имеет значения, в каких условиях он будет использован, но сам факт применения ядерного оружия будет иметь такие последствия, что мало не покажется". Поверьте мне, 50 томагавков могут нанести намного больший вред, чем тактический ядерный заряд. Это реально. И я думаю, учитывая современную технику, а мы уже видим, как работает современное оружие и американская техника, давно вычислены все аэродромы, все места расположения и склады оружия, и логистические пути снабжения. Все это будет сметено одним ударом", — подчеркнул он.

Дипломат припомнил историю, как когда-то Трамп во время ужина с Си Цзиньпином сказал направить 40 томагавков на Сирию. "Все это видели. Это абсолютно возможно сделать, и никто даже не двинется. Потому что все эти сказки о второй мощной армии мы уже прошли, мы уже видим", — добавил он.

Чернобыль был хуже

Сергей Корсунский сравнил возможные последствия применения таксического ядерного оружия Россией с аварией на ЧАЭС.

"По этому поводу (возможного применения тактического ядерного оружия – ред.) – следует быть готовым, быть ответственным в данной ситуации – значит быть к этому готовым. Надо точно знать, что применение тактического ядерного оружия может привести к ужасным жертвам, но, в принципе, это не такая катастрофа, которая заканчивает войну и будет означать гибель Украины. Нет – этого не будет. Чернобыль был хуже, в том плане, что в окружающую среду вылетел обогащенный уран. И я те дни был в Киеве, и все переживали панику по поводу летающих горячих частичек. И они несколько лет были! Где Чернобыль, где горячие частички, где мы?! Мы пережили то, мы переживем и это", — подчеркнул дипломат.

Теоретически возможно, но вероятность мала

Другое дело, по мнению Корсунского, нужно быть готовым и понимать, что теоретически Россия может применить тактическое ядерное оружие, но вероятность этого невероятно мала.

"Реально мала", — уточнил он.

По мнению дипломата, гораздо важнее сегодня быть осторожными и строить противоракетную оборону, и против этих дронов, которые могут нанести значительный ущерб в случае попадания в чувствительные объекты инфраструктуры.

"Что касается ядерного оружия, я считаю, что к нему готовиться нужно, но паниковать по этому поводу – совершенно нет", — резюмировал посол.

Напомним, США не имеют разведданных о решении России применить ядерное оружие.

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