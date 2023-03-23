Запад дал один шанс на контрнаступление ВСУ: эксперт оценил поставки техники и оружия

Эксперт убежден, что от успеха этого контрнаступления будет зависеть, сколько в дальнейшем Украина получит тяжелого оружия.

Запад готовит ВСУ к полномасштабному контрнаступлению – именно об этом свидетельствует анонсированная помощь США на 350 млн дол. и интригующий твит президента Джо Байдена.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал известный политтехнолог Борис Тизенгаузен.

"Я считаю, что ВСУ готовят к полномасштабному контрнаступлению. Но есть несколько вариаций, когда это контрнаступление начнется. Кто-то говорит, что это будет середина-конец мая. Увидим", – сказал политтехнолог.

Он напомнил, что около месяца назад глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что до начала полномасштабного контрнаступления Украина получит все необходимое вооружение, имея в виду тяжелое вооружение.

"Однако есть одно "но" — несколько дней назад новый президент Чехии Петр Павел сказал, что у Украины будет только один шанс на удачное контрнаступление. Экс-генерал НАТО понимает, что говорит. Поэтому, да, ВСУ максимально должны применить то вооружение, которое приедет, но от успеха этого контрнаступления будет зависеть, сколько в дальнейшем мы получим тяжелого оружия", – пояснил Тизенгаузен.

Напомним, 19 марта чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины в этом году будет только одна попытка для контрнаступления. Ведь многие страны в этот период будут переживать усталость от войны, что повлияет и на военную помощь для Украины.

Отметим, что военный эксперт Павел Нарожный согласился с заявлением президента Чехии. Эксперт пояснил, что "у европейцев, американцев, всех наших стран-союзников не хватит ресурсов поддержать еще одно контрнаступление и Украина должна быть успешной, так сказать, с первой попытки". По оценкам Нарожного, в случае провального контрнаступления ВСУ россияне смогут перегруппироваться, провести новую волну мобилизации, увеличить производство вооружения и техники.

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