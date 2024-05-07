Запад дрожит: почему рано уничтожать Крымский мост и как на это отреагирует Путин

После долгожданного выделения военной помощи от США, в Украине снова заговорили о Крымском (Керченском) мосте. А именно – о его возможном уничтожении нашими военными.

ТСН.ua выяснял, есть ли сейчас целесообразность атаковать вражескую переправу, когда и чем ее можно уничтожить. И какой может быть на это реакция России?

Чем мы можем уничтожить Крымский мост?

Военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что сейчас вопрос уничтожения Крымского моста не стоит на первом месте, потому что есть гораздо более важные проблемы на фронте.

"Если говорить о том, чем именно уничтожить Крымский мост, то у нас для этого есть подходящий инструментарий. Это теоретически могут быть крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности или ракеты SCALP. Их количество ограничено, но возможность применения есть", — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг).

Он добавляет, чтобы уничтожить Керченский мост полностью нужно применить комплексную систему средств поражения из воздуха, моря и даже из-под воды. Эксперт отмечает, что если уничтожать мост, то нужно делать это так, чтобы он больше не имел шансов на восстановление.

Крымский мост/Скриншот из документального фильма

Уничтожить, чтобы что?

"Я думаю, что многим украинцам хочется, чтобы этот мост ушел под воду. И у многих чешутся руки, чтобы это сделать. Но здесь возникает простой вопрос: своевременно ли это делать именно сейчас? Лично я считаю, что нам сейчас не до уничтожения этого "сакрального моста Путина", потому что у нас есть более глобальные проблемы, нам нужно остановить продвижение противника на фронте — это самое главное сейчас", — говорит Игорь Романенко.

Эксперт отмечает, что решение об уничтожении Крымского моста нужно принимать согласно ситуации, которая будет складываться на фронте. Он убежден, что мост нужно уничтожать, но тогда, когда настанет его очередь, и у нас будут благоприятные для этого условия.

Каковы риски при уничтожении моста?

"Почему-то у нас кто-то решил, что этот мост – это нечто сакральное, что нужно вот прямо сейчас его взять и уничтожить, будто от этого всем сразу станет легче. Нет, не станет. Ситуация еще больше обострится. Посмотрите, что делает Россия. Как только наши международные партнеры начинают лишь говорить о поставке F-16, как Россия сразу же запугивает их возможностью нанесения ядерных ударов, мол, эти истребители могут быть носителями ядерных боеголовок. И эти устрашения, к сожалению, имеют свой негативный результат. Наши союзники уже говорят, что предоставление F-16 перенесли на осень", — объясняет Игорь Романенко.

Какова будет реакция России на удар по мосту

Эксперт говорит, что в случае нанесения удара по Керченскому мосту запугивание партнеров со стороны России только усилится, а это нам ничего хорошего не гарантирует. Это, соответственно, снова заставит наших партнеров поставить на паузу поставки вооружения.

"Россия использует "ядерную палку" для устрашения и наши партнеры ее откровенно боятся. Поэтому, если мы уничтожаем Крымский мост сейчас, то мы еще больше подливаем масла в огонь. Россияне будут еще больше запугивать ядерным оружием партнеров. Кстати, из обещанного нам, предоставляют лишь ATACMS – старые кассетные боеголовки большой дальности. Но дальше никаких сдвигов нет. Партнеров, наверняка, охватил испуг, потому что истребители F-16, которые для нас уже подготовили Нидерланды, мы получим в лучшем случае только осенью. Их заставили перенести дату снабжения", — рассказывает военный эксперт.

Крымский мост/Скриншот из документального фильма

Одной рукой пугает, а другой сбрасывает бомбы

По словам Игоря Романенко, Россия сейчас заняла агрессивную позицию. Путин постоянно шантажирует запад ядерными ракетами.

"Пока запад дрожит, РФ продолжает эффективно применять УАБы по нашим приграничным территориям. Сначала россияне сбрасывали бомбы весом от 250 до 1000 килограммов, атакуют бомбами весом в 1,5 тонны, а теперь демонстрируют на своих заводах производство УАБов весом в три тонны. Именно поэтому нам нужны ЗРК средней и большой дальности, чтобы мы могли сбивать самолеты, несущие на своих бортах эти бомбы. Это сейчас гораздо важнее, чем Крымский мост", - заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что Крымскому мосту вскоре придет конец.

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