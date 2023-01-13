Запад хочет, чтобы Путин проиграл, как нацистская Германия: профессор заявил, что должно быть большое поражение

Запад уже столько вложил в Украину денег и оружия, что отступить, не дойдя до логической победы, стало бы поражением для самого Запада.

Запад хочет, чтобы президент России Владимир Путин потерпел в войне против Украины большое, неизбежное поражение на уровне того, что пережила нацистская Германия в 1945 году.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал профессор политических наук Ратгарского Университета США Александр Мотыль.

Ученый ответил на вопрос о том, точно ли Запад уже решил, что Украина должна не просто не проиграть эту войну, а выиграть? И должны ли Путин и Россия потерпеть сокрушительное поражение?

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"Я не уверен, что они додумались до такого – что, скажем, Путин должен очень проиграть. Если Украина выиграет, то Путин, конечно же, проиграет. Само собой. Но желательно было бы, чтобы он очень проиграл. Потому что если это будет просто проигранная война и Путин останется у власти… Конечно, это – поражение, но не очень. Россияне будут говорить, что они фактически выиграли, что это был жест доброй воли и т.д. То есть, это должно быть большое, неизбежное поражение на уровне того, что пережила нацистская Германия в 1945 году. Ну, примерно на таком уровне", – рассказал Мотыль.

Он убежден, что это будет иметь разные положительные последствия и для России, и для Украины, и для мира.

Профессор отметил – Запад уже убедился, что Украина должна выиграть.

"Снова – здесь еще не определенно, что это значит. Значит ли, что Украина должна вернуть Крым и Донбасс? Или только земли, которые россияне захватили после 24 февраля? Это еще не определенно. Но в любом случае Украина должна выиграть", – обратил внимание ученый.

Оружие для Украины

Для победы в войне Украине необходимо оружие. И в контексте предоставления государству оружия на Западе произошли положительные изменения, оценивает Мотыль.

"Сам факт, что дают высококачественную технику – это уже большое и серьезное изменение. Это уже не только вопрос количества, но и качества. И это важно, и я себе представляю, что это продолжится. Здесь еще есть фактор определенной инерции. Запад уже столько вложил в Украину и денег, и оружия, и вообще самой энергии, что теперь отступить, не придя к логической победе, это уже превратится не только в поражение для Украины, но и в поражение для самого Запада. Поэтому отступать будет неприлично и тяжело. И это, конечно, Украине на пользу, по крайней мере, на следующие несколько лет", – пояснил профессор.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что Запад убедился в необратимости победы Украины в войне и начал предоставлять больше необходимого вооружения. Однако Запад рассматривает разные варианты этой победы. В свою очередь, Украина, по мнению эксперта, должна убедить партнеров, что потенциальный распад России – это не так страшно, как может казаться, и хуже не будет.

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