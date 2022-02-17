"Запад может и должен делать больше": британский парламентарий в Раде призвал страны НАТО активнее помогать украинцам

"Запад может и должен делать больше": британский парламентарий в Раде призвал страны НАТО активнее помогать украинцам

Элвуд выразил мнение, что страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до трех процентов ВВП.

Глава комитета по обороне парламента Великобритании Тобаяс Элвуд в Верховной Раде призвал страны НАТО активнее помогать украинцам в борьбе с российской агрессией.

Как сообщается 17 февраля в сюжете ТСН.19:30, британский парламентарий убежден: украинская безопасность – это европейская безопасность. И если российское вторжение произойдет – это будет катастрофой для всей Европы. По словам британского депутата, Запад должен разработать общую стратегию противостояния Кремлю.

"Если действовать разделено, нашу слабость будут и дальше эксплуатировать", — заявил Тобаяс Элвуд.

Он выразил мнение, что страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до трех процентов ВВП и пообещал повторить этот призыв завтра в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сегодня Украина стоит на нулевой позиции битвы между авторитаризмом и демократией. Я могу только похвалить то, что ваша нация так восстала. Я горжусь тем, что британское правительство стоит вместе с вами в учениях, помощи, и надеюсь, что это будет продолжаться. Но также я хочу сказать, что верю – Запад может и должен делать гораздо больше", – подчеркнул Элвуд.

Британский парламентарий призвал страны НАТО более активно помогать украинцам | Новости мира

Напомним:

В Министерстве обороны Великобритании не видят явных признаков отвода российских войск от украинских границ и опубликовали карту предполагаемого широкомасштабного нападения.

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