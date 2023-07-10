"Запад не имеет права поставить украинский вопрос по безопасности на паузу": Ющенко о саммите в Вильнюсе

Бывший президент Украины Виктор Ющенко подчеркнул, то, что сделала Украина в системе ядерного разоружения и формирования тех безопасных отношений по Будапештскому меморандуму, должно давать гарантии. Украина свои обязательства выполнила последовательно. Запад не может сегодня поставить украинский вопрос безопасности на паузу, просто не имеет права.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН рассказал третий президент Украины.

"Я поддерживаю, что Владимир Александрович Зеленский ясно артикулирует украинскую позицию. Пункт номер один – Украина должна быть членом НАТО. Это базовый. Второй вопрос, очевидно, задается рядом политиков Европы: не было прецедента во время войны принимать страну (в НАТО - ред.). У нас многого не было. Мудро было бы, если бы со стороны ответственных членов была порождена инициатива, которая дает положительный ответ, ясное понимание перспективы членства в условиях, когда Украина ведет войну с Россией, защищая Запад и, если не удается это, мне это говорит не хочется, мы должны от самых ответственных стран, которые, кстати, несут гарантии по Будапештскому меморандуму нашей территориальной целостности. То есть мы говорим о США и Великобритании. Даже в рамках саммита, даже в рамках саммит + меморандум мы эту формулу должны найти. Я не представляю себе, что саммит окончится. В принципе, мы не против – дождемся победы, а там будет направлено приглашение Украине к членству в НАТО", — отметил Ющенко.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на саммите в Вильнюсе Украине могут предложить присоединение к Альянсу без ПДЧ и программу поддержки, которая должна приблизить наше государство к стандартам НАТО.

Читайте также: