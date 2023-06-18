Запад не торопится записывать Путина в военные преступники – британский прокурор

Президент государства-агрессора не скрывает и не отрицает своих действий, которые являются очевидными военными преступлениями.

Кроме президента США Джо Байдена, еще в марте 2022 года назвавшего российского президента Владимира Путина военным преступником, никто из лидеров Запада не решается прямо обвинять хозяина Кремля в очевидных военных преступлениях, которые тот даже не скрывает.

Это отметил в интервью ТСН британский юрист Джеффри Найс, прокурор Международного трибунала для бывшей Югославии и главный обвинитель в суде над Слободаном Милошевичем.

“Я не мог понять почему [Путина не называют военным преступником], кроме всеобщего нежелания лидеров говорить плохие вещи друг о друге. В первый день было ясно, что это была агрессия. На второй день были атакованы гражданские объекты — это очевидно военные преступления”, — подчеркнул Джеффри Найс.

При этом британский прокурор отметил, что Путин не отрицает своей причастности, не утверждает, что "это [агрессию и атаки на гражданские объекты] совершили какие-то негодяи или войска, которых я не контролировал".

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“Он [Путин] со всем соглашался и он яростно защищал это. И он также начал свою кампанию против украинского и международного суда по потенциальному геноциду. Он не сказал, что эти конкретные действия – не мои”, — сказал Джеффри Найс.

Комментируя выводы комиссии ООН, расследовавшей нарушение прав человека во время российской агрессии и не нашедшей доказательств геноцида, совершенного россиянами в Украине, британский прокурор указал на сложность с доказательствами такого обвинения.

“Сложность с геноцидом в том, что вы всегда должны доказать, что существует конкретное и очень необычное мышление у части людей, возможно лидера Российской Федерации и его ближайшего окружения, которое направлено на то, чтобы уничтожить определенную группу, просто потому что они те, кто они есть. И доказательство это очень трудно обнаружить”, — сказал Джеффри Найс.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Им инкриминируют военное преступление – незаконную массовую депортацию в Россию украинских детей.

Главный прокурор МКС Карим Хан заявил, что Путин предстанет перед правосудием в Гааге, независимо от позиции России, не признающей юрисдикцию этого суда. Ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни – пока он не предстанет перед судом.

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