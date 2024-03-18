Запад отреагировал на фарс с "выборами" в России: признает ли ЕС Путина легитимным

В совместном заявлении Евросоюза – ни слова о том, что Путина не признают президентом, как было, например, с Лукашенко.

Ни справедливые, ни демократические – Западный мир подверг критике условия, при которых в России переизбирали Владимира Путина, а проведение "выборов" на оккупированных территориях Украины — решительно осудил, отмечая, что их результаты никогда не признают.

Отказывают ли, учитывая это обстоятельство, в легитимности Владимиру Путину? Есть ли основания полагать, что Путин повторит судьбу Александра Лукашенко, которого ЕС, в частности, так и не признал президентом, говорится в ТСН.

В совместном заявлении Евросоюза – ни слова о том, что Владимира Путина не признают президентом, как было, например, с Александром Лукашенко после массового подавления протестов в Беларуси в 2020 году.

Его еще не обнародовали – пока готовят. "Радио Свобода" ознакомилось с проектом и, исходя из него, именно легитимность действующего главы Кремля под сомнение не ставят. Описывают, однако, неприемлемые условия, при которых проходило голосование. Усиление репрессий, увенчавшееся смертью Алексея Навального, отсутствие у россиян настоящего выбора – кандидатов, выступавших против войны России в Украине, не допустили к участию в гонке, еще и организовали "голосование" на оккупированных территориях Украины. Его результаты, как в ЕС и предупреждали, не признают. Выборы на этих территориях готовятся назвать никчемными, а политическому руководству России и причастными к их организации – пообещать последствия.

"Это не были свободные и честные выборы. Отсутствие наблюдения ОБСЕ, строго ограниченная среда — это если говорить на дипломатическом языке, как я могу. Более того: эти выборы основываются на репрессиях и запугиваниях и проводятся на оккупированной территории Украины, нарушая суверенитет Украины", — говорит Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Одно за другим переизбрание Путина комментируют и отдельные европейские страны. В МИД Германии сказали, что это произошло в результате псевдовыборов, результат которых никого не удивляет. Правление действующего президента РФ назвали авторитарным, а волеизъявление на оккупированных территориях – очередным нарушением международного права.

Выборы президента России в Украине МИД Чехии назвал нелегитимным фарсом. Что никаких законных оснований их там проводить в России нет, напомнили и в дипведомстве Британии. Глава МИД Латвии сказал, что выборам в России не хватает какой-либо демократической легитимности. Похожее заявление сделал и его литовский коллега.

"Это точно нельзя назвать выборами. Это процедура, похожая на выборы. Я это называю переназначением без какой-либо легитимности. Радуюсь, что люди за пределами политической тюрьмы, которая называется Россия, сейчас могут высказать свое мнение, как, например, россияне, голосовавшие в Литве. Только три процента из них отдали голоса за Путина", – сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

О нелегитимности Владимира Путина, несмотря на выборы на оккупированных территориях, отсутствие реальной конкуренции у действующего президента РФ и обеспечившие ему очередной срок поправки к Конституции, западный мир на официальном уровне не говорит.

Совместное заявление от имени ЕС сейчас согласовывают, и обещают обнародовать после продолжающегося в настоящее время совещания министров иностранных дел стран-членов. Среди тем в повестке дня – помощь Украине и ситуация в Израиле.

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Мир отреагировал на "фарс" по выборам Путина. Признают ли легитимность "переизбрания"?