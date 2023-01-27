Запад понял, что ядерные угрозы России – это блеф: как это повлияет на оружейную помощь Украине

Вашингтон дал Москве какой-то однозначный сигнал о том, что применять ядерное оружие и даже говорить о шантаже не стоит.

На Западе уже поняли, что ядерные угрозы России – это блеф, поэтому там будут оказывать Украине оружейную поддержку для освобождения территорий, но будут действовать по стратегии малых шагов.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива и исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук Мария Золкина.

Она сообщила — на Западе поняли, что в России услышали их сигналы о необходимости прекратить ядерный шантаж.

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"Население на Западе, особенно в Европе, боится ядерного удара и относится к этим предосторожностям серьезнее, чем даже европейские политики. Поэтому это будет выныривать и Россия точно будет использовать этот аргумент дальше. Но что касается западного политикума, то они поняли, что все-таки сигналы, которые давали Москве, были услышаны в Москве", – рассказала эксперт.

"Если был накал с прямыми ядерными угрозами со стороны ключевых должностных лиц и самого Путина еще в конце сентября, то дальше эта тема от Путина больше в информационном пространстве особо не возникала. То есть это может говорить Медведев, пишущий у себя в "Телеграмме", Рогозин, который неизвестно кого теперь представляет. Но мы можем догадаться, что Вашингтон дал какой-то однозначный сигнал Кремлю о том, что применять ядерное оружие и даже говорить о ядерном шантаже не надо", — добавила Золкина.

Она также обратила внимание на то, что путинские ядерные угрозы не поддержали Индия и Китай.

Исследовательница считает, что Запад дальше будет предоставлять Украине оружие, в то же время исследуя, как на это реагируют в Кремле.

"Поэтому уровень предосторожностей со стороны политиков в Европе, на Западе уменьшился. И они поняли, что это в большей степени блеф, а дальше будет видно. То есть в том, что касается оружейной поддержки Украины, деоккупации земель с одной стороны, и возможностей ядерного ответа России Запад будет идти по шагам. То есть это будет стратегия малых шагов: смотреть, реагировать, исследовать с помощью разведки, как реагируют на это в Кремле, и потихоньку постепенно кусать Кремль", – пояснила эксперт.

Напомним, в середине января посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Россию предупредили о последствиях ядерного удара с ее стороны. Поэтому, несмотря на всевозможные угрозы, вероятность такого удара низкая.

Накануне также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск применения ядерного оружия со стороны РФ невелик. Вместе с тем глава Альянса подчеркнул, что "ядерная риторика" Кремля безответственна и опасна.

В то же время руководитель разведсообщества Bellingcat Христо Грозев заявляет, что Путин серьезно рассматривает возможность ядерного удара по Польше.

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