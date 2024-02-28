Запад повышает ставки – как ответит Путин: сценарии третьего года полномасштабной войны на фоне второго "пришествия" Трампа в США

Громкое заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину, хоть и наделало немало шума, но в конце концов подтвердило, что это не какая-то фантастика.

Да, Макрон не сказал, на каких условиях это может произойти и когда, но дал понять, что этот вопрос на столе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг мгновенно опроверг возможность появления военных Альянса на поле боя в Украине, но добавил, что индивидуальные решения отдельных стран не будут нуждаться в консенсусном согласии союзников.

Это совершенно новый поворот на третьем году полномасштабной войны России против Украины. Особенно накануне очередного обращения Путина к Федеральному собранию 29 февраля, которое он обычно использовал, чтобы пугать мир глобальной (а, лучше ядерной, хотя это скорее прерогатива сумасшедшего Медведева) войной, и его очередных президентских "выборов" 17 марта на пятый срок. Заявлениями о возможности появления западных войск на поле боя в Украине наши союзники повышают ставки, что обычно делает Путин, наблюдая за слабым ответом США и ЕС.

Во-первых, заявление Макрона, который всегда настаивал на стратегической автономии Европы от Америки, объясняется общеевропейской опаской второго "пришествия" Трампа в США.

Во-вторых, сказывается и углубление конкуренции между Францией и Германией, чьи ОПК загружать, чтобы увеличить военную помощь Украине. Ведь и Макрон, и Шольц хотят вложить инвестиции в военные предприятия именно в своих странах.

В-третьих, на фоне заявлений Шольца о невозможности предоставления Киеву дальнобойных ракет Taurus, потому что это может якобы втянуть Германию в войну с Россией и отрицания появления натовских войск в Украине, Макрон хочет взять на себя роль лидера в ЕС. Ведь Париж и Лондон, где в политических и экспертных кругах уже полгода не отрицают возможность вступления британских военных в войну на каком-то этапе, уже давно предоставляют Украине свои дальнобойные ракеты.

И, что самое главное, это заявление Макрона, усиливая разговоры в Великобритании, прозвучало, как только мы вошли в третий год полномасштабной войны, когда в западной прессе обсуждается преимущественно возможность переговоров между Россией и Украиной из-за тупика на поле боя. Поэтому в этом тексте ТСН. ua расскажет, какие сценарии войны обсуждают западные аналитики и СМИ.

Победа Украины и поражение России: почему на Западе в это не верят?

"Санкции лишают России силы и возможности проектировать силу. И виноват в этом только Путин и точка". Это заявление президента США Джо Байдена, произнесенное им в марте 2022 года во время визита в Польшу, добавив, что "за доллар просят 200 рублей". Еще через год, в марте 2023 года, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за незаконную депортацию украинских детей. Однако еще через год все видят: западные санкции против России не сработали; российская экономика выдержала и перешла на военные рельсы; а на экспорте нефти Россия сейчас зарабатывает больше, чем до начала полномасштабной войны (крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай, Индия, Турция и Бразилия).

Свое заявление о возможности появления западных войск на поле боя в Украине, Эммануэль Макрон сделал после неформального саммита по Украине в Париже в понедельник, 26 февраля, где европейские лидеры решали, как дальше помогать Киеву. Поражение России президент Франции назвал "абсолютно необходимым для мира и безопасности в Европе", призывая европейцев перейти от слов к действиям, не дожидаясь результатов президентских выборов в США в ноябре. Однако одних заявлений Макрона мало. Запад сознательно попал в ловушку долгой войны на истощение Путина, в то время как Украине, значительно уступающей России по экономическим показателям и количеству мобилизационного ресурса, нужно выигрывать быстро. Поэтому союзники должны поторопиться и увеличить инвестиции в европейские ОПК.

В статье для Международного института стратегических исследований аналитики Майкл Кофман и Франц-Штефан Гади пишут, что для обороны Украине нужно около 75-90 тыс. боеприпасов в месяц. Для наступательных операций – вдвое больше – 200-250 тыс. снарядов. Европейские и другие союзники Украины, без учета США, могут предоставить необходимое количество боеприпасов для оборонной кампании в этом году, в то время как для наступательной необходима американская поддержка. По оценкам Королевского объединенного института оборонных исследований (Лондон), в одиночку Россия может производить до 2,5 млн боеприпасов в год. Плюс помощь Северной Кореи. По словам министра обороны Южной Кореи Син Воксика, КНДР отправила в Россию около 6,7 тыс. контейнеров.

"Этого количества достаточно, чтобы разместить там примерно 3 млн артиллерийских снарядов калибра 152 мм или 500 тыс. калибра 122 мм. Северная Корея, похоже, получает продовольствие и другие предметы первой потребности от РФ, а также сырье и детали, используемые в производстве Москва, вероятно, также предоставила Пхеньяну спутниковые технологии, поскольку в ноябре КНДР вывела на орбиту свой первый спутник-шпион и пообещала запустить еще три этого года", — отметили в Минобороны Южной Кореи.

Чехия возглавляет европейскую инициативу закупки преимущественно в третьих странах 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и еще 300 тыс. боеприпасов калибра 122 мм для Украины. По информации Financial Times, для этого нужно $1,5 млрд. По словам главы чешского правительства Петра Фиалы, уже 15 стран готовы присоединиться к этой "снарядной инициативе" (не понятно только, предоставив ли боеприпасы или профинансировав их закупку – ред.). Однако это вообще не покрывает потребности Сил обороны Украины. В 2024 году нам нужно минимум 2,5 млн снарядов, а из обещанного ЕС еще год назад 1 млн боеприпасов Киев получил только 400 тыс. Ни для кого не секрет, что из-за острого снарядного голода и нехватки других критических видов вооружений, украинским войскам пришлось отойти из Авдеевки.

Уже даже не тупик: Россия имеет преимущество на поле боя

Несмотря на заявления министра обороны Рустема Умерова, что сильный и мощный план на 2024 год мы уже имеем, без помощи западных партнеров Киев не сможет. Это очевидный факт. The New York Times пишет, что прогнозы неоптимистичны, и лучше, на что Украина может надеяться в 2024 году, — это сохранить нынешнюю линию фронта. Ведь в условиях отсутствия западной военной помощи – это сверхсложная задача. Русские усилили атаки по всей линии фронта, особенно в направлении Купянска и Роботиного.

Президент Зеленский уверяет, что главком ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два плана наших дальнейших действий: с американской помощью и без нее. Однако военная помощь ЕС также заблокирована.

Что происходит в США? Деньги на военную помощь Украине Администрация Байдена исчерпала еще в конце декабря 2023 года. Из-за заблокированного Дональдом Трампом и республиканцами Конгресса, с конца сентября прошлого года американские законодатели не могут принять ни пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню, ни собственный федеральный бюджет на 2024 год, каждый раз голосуя временные бюджетные резолюции, чтобы избежать "шатдауна" – остановки работы всех американских госучреждений.

Во вторник, 27 февраля, Джо Байден в очередной раз встретился с лидерами Конгресса, подчеркнув, что последствия бездействия законодателей с каждым днем становятся для Украины более ужасными. Однако, вряд ли это убедило трампистов. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который делает все, что ему скажет Трамп, не сказал, вынесет ли на голосование принятый несколько недель назад Сенатом пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $118 млрд. Более того, он еще раз подчеркнул, что вопрос мексиканской границы (усиление безопасности и миграционной политики) принципиально для республиканцев. Поэтому должно произойти чудо, чтобы трамписты разблокировали пакет помощи Украине, потому что Трамп в принципе не заинтересован в каком-либо компромиссе с Администрацией Байдена по мексиканской границе, стремясь затянуть решение этого вопроса вплоть до президентских выборов в ноябре.

К тому же некоторые республиканцы манипулируют, мол, Украине пора учиться воевать в условиях ограниченных ресурсов, потому что США не потянут три театра военных действий одновременно: в Европе, на Ближнем Востоке и, возможно, в Юго-Восточной Азии. "В мире есть много плохих парней. Но сейчас я гораздо больше заинтересован в некоторых проблемах в Восточной Азии, чем в Европе", — сказал на Мюнхенской конференции безопасности трампист, сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Вэнс.

Действительно, некоторые критики в рядах республиканцев, которые поднимают дальнейшую помощь США, аргументируют это тем, что США следует сосредоточиться на Китае, потому что это их настоящий конкурент. Однако где гарантия, что эти сами республиканцы так же не откажутся от помощи Тайваню или Южной Корее? В сущности, нам говорят, что США не могут помочь Украине остановить Путина сегодня, потому что им нужно беречь ресурсы для противостояния с Китаем завтра. Однако парадокс и состоит в том, что "дешевле" для США остановить Путина сегодня, потому что это уменьшит возможность прямой или косвенной войны Америки с Китаем завтра. К тому же большие инвестиции в американский и европейский ОПК будут служить надежным инструментом сдерживания Пекина от подобных военных авантюр.

Что происходит в ЕС? Ситуация с военным производством в ЕС плохая, если не сказать, что очень плохая. Западная пресса постоянно подчеркивает, что в отличие от США ЕС согласовал долгосрочный макрофинансовый пакет помощи Украине на 50 млрд евро. Однако военная помощь со стороны Евросоюза также заблокирована. Первоначально страны-члены хотели согласовать долгосрочный военный пакет поддержки Украины на 20 млрд евро до 2027 года. Однако венгерский премьер Виктор Орбан и другие его заблокировали из-за вроде бы большого бремени на общий бюджет ЕС.

В Брюсселе обсуждается 5 млрд евро военной помощи Украине исключительно на 2024 год. Однако и эта сумма заблокирована из-за позиции Франции и Германии, которые не могут решить, на чьи же оборонные заводы уйдет больше денег. К тому же, Берлин требует уменьшить его взнос с 1,25 млрд евро, потому что и так является крупнейшим поставщиком оружия в Украину. И действительно правда. В госбюджете Германии на военную помощь Киеву предусмотрено около 8 млрд евро.

Принуждение к переговорам: это обсуждается на Западе, но маловероятно

По данным опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR), только 10% европейцев из 12 стран верят в победу Украины. При этом западные медиа все чаще в своих статьях апеллируют к увеличению доли украинцев, вроде бы поддерживающих переговоры с Россией. Недавний опрос КМИС действительно показал, что 72% украинцев поддержали мнение, что мы должны искать и дипломатический путь завершения войны. Но в формулировке этого вопроса социологами речь не шла о том, что это означает согласие на какие-то уступки России, или территориально, или отказ от вступления в НАТО.

За последние несколько недель, особенно до 24 февраля, в западной печати вышло много авторских статей и интервью известных должностных лиц и экспертов. И везде есть несколько общих выводов.

Во-первых, ни Украина, ни Россия в этом году не достигнут значительных преимуществ на поле боя даже после получения истребителей F-16. В то же время шансы на переговоры, как пишет американская эксперт Анджела Стент для Foreign Policy, сведены к нулю. Что понятно, ведь это будут переговоры исключительно о капитуляции Украины, на что Киев никогда не согласится, а на другое не пойдет Москва, потому что наивно думать, что в Кремле отказались от идеи захватить Киев.

Во-вторых, Запад постепенно доходит до мнения, что Россия сокращается до модели сталинской диктатуры, однако до сих пор задает вопрос, какое количество жертв заставит россиян проснуться.

"Я не уверен, что какая-то из сторон выигрывает войну. Похоже, что Путина мало волнуют потери, он все еще может продолжать привлекать новых мобилизованных. В настоящее время россияне владеют инициативой (на поле боя – ред.), заставив украинцев выйти из Авдеевки. Единственный вопрос" — может ли наступить момент, когда русские люди, особенно русские матери, родители и жены, скажут: "Только не мой сын, не мой муж?", — сказал в интервью CNN бывший директор ЦРУ генерал Девид Петреус.

Путина точно не беспокоят цифры погибших на войне россиян. Только в Авдеевке Москва потеряла более чем за десять лет в Афганистане. Это как-то взбудоражило российское общество? Напротив, это помогает Кремлю сплачивать российское общество вокруг идеи продолжения этой войны до бесконечности, мотивируя людей уходить в армию за $4 тыс. в месяц. И желающих на такие деньги очень много, особенно из заколоченной русской глубинки, где нет нормальных условий для жизни, а туалет в доме видели только по телевизору.

В-третьих, на Западе также сложился консенсус, что Россия не остановится и пойдет войной против НАТО, особенно если Украина проиграет. Хотя еще до осени прошлого года от западных экспертов приходилось слышать, что Альянсу ничего не угрожает, ведь через два года полномасштабной войны украинцы разбили профессиональную российскую армию.

К примеру, бывший министр иностранных дел, а ныне посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что Калининград будет нейтрализован первым, если Россия решится бросить вызов НАТО. Другие же европейские лидеры призывают ЕС активнее готовиться и больше вкладывать в собственную оборону, потому что, возможно, до военного столкновения Альянса с Россией в Европе осталось несколько лет. Даже пророссийский Орбан на днях заявил, что отсутствие границы с РФ – это важный вопрос национальной безопасности Венгрии.

Однако пока, к сожалению, такие местные воинственные заявления европейцев автоматически не трансформируются в увеличение военной поддержки Украины. Более того, общеевропейские соцопросы указывают, что в случае второго президентского срока Трампа и его решения уменьшить помощь Украине, европейцы считают, что ЕС должен поступить так же. К тому же, уже зная об обещании Трампа закончить войну России против Украины за 24 часа, вполне вероятно он будет давить на Киев по поводу начала переговоров с Россией. А это прямой путь к полной остановке западной военной помощи, на что и надеется Путин.

Именно поэтому первый саммит украинского видения окончания войны – саммит формулы мира (впервые представленный на саммите G20 в Индонезии осенью 2022 года – ред.) – состоится уже весной в Швейцарии. По словам президента Зеленского, по итогам будет разработан пошаговый план имплементации этой формулы мира и совместный документ. Это не значит, что Россия к нему присоединится. Но Украине важно, чтобы мир принял самое украинское видение окончания войны. Ведь 2024 год – год выборов во всем мире, и власть может измениться даже в сегодняшний день дружественных к Украине государствах.