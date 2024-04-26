Запад "прорвало" с помощью Украине: все об оружии на миллиарды, дальнобойных ракетах, ПВО и кто еще колеблется

Как говорят в США, приоритетом для Украины являются средства ПВО. Однако заявления ряда государств свидетельствуют, что сейчас с поставкой этого вооружения туговато.

После полугода затягиваний в США и умоляний Украины к миру о хотя бы средствах ПВО для защиты от вражеских атак, похоже, Запад наконец "прорвало" с военной помощью для Киева. После заявлений президента Владимира Зеленского о риске проиграть войну в Украину наконец-то направляется критически необходимое вооружение, в том числе снаряды, дальнобойные ракеты ATACMS и системы Patriot. Однако ряд стран ЕС еще сомневаются в передаче некоторых видов оружия.

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Военная помощь от США

США разблокировали помощь Украине на 61 млрд долл., которая на полгода застряла в американских кабинетах власти. Так, Палата представителей, а затем и Сенат приняли законопроект о военной поддержке Киева. Документ немедленно получил подпись президента Джо Байдена, и вот уже 24 апреля Минобороны США объявило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на 1 млрд дол.

В пакет помощи от США вошли:

ракеты RIM-7, AIM-9M,

противотанковые комплексы Stinger и Javelin,

снаряды калибра 155 мм (в том числе кассетные) и 105 мм,

снаряды к системам HIMARS,

минометные мины калибра 60 мм, противотанковые мины, противопехотные мины Claymore, боеприпасы для обезвреживания помех,

боевые машины Bradley,

бронированные машины MRAP и Humvee,

транспортные средства логистической поддержки,

тактические транспортные средства для буксировки и перевозки оборудования,

стрелковое оружие и дополнительные патроны к нему, в частности для борьбы с дронами,

высокоточные авиационные боеприпасы,

аэродромно-техническое оборудование,

приборы ночного видения,

запасные части и другое вспомогательное оборудование.

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А еще, как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, Украина получит в рамках помощи от США новые ракеты ATACMS дальнего радиуса действия. Это подтвердили в Госдепартаменте и Пентагоне. Более того, представитель госдепа Ведант Пател сообщил, что Штаты уже снабдили Украину ракетами большего радиуса действия ATACMS по распоряжению Байдена, которое тот отдал в феврале. Эти ракеты прибыли в Украину в апреле.

К слову, в официальном объяснении Пентагона о передаче ATACMS с дальностью поражения 300 км говорится – сделали это после того, как Россия закупила баллистические ракеты у Северной Кореи и нанесла беспрецедентные удары по гражданской инфраструктуре Украины. США также надеются, что их решение повлияет на позицию Германии, которая не решается передать свой аналог – ракеты Taurus, пишет Deutche Welle со ссылкой на анонимного американского чиновника.

ATACMS / Фото: commons.wikimedia.org

Это еще не все! Издание Reuters со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что вскоре США могут объявить о закупке для Украины оружия более чем на 6 млрд дол. Речь идет о системах ПВО Patriot, артиллерийских боеприпасах, беспилотниках, оружии для борьбы с дронами и ракетах класса "воздух-воздух", которые планируется установить на истребители.

Однако это вооружение достанут не со складов, а будут заказывать у производителя, поэтому на изготовление могут уйти годы, предполагает издание Politico.

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Когда оружие от США поступит в Украину

Вооружение из уже объявленного на этой неделе пакета помощи на 1 млрд дол. прибудет в Украину в течение нескольких дней, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Мы уже начали процесс перемещения некоторых видов вооружения, боеприпасов и оборудования, которые, как я уже упоминал ранее, будут там через несколько дней, если не раньше", – сказал Райдер 25 апреля.

Он обратил внимание, что передача некоторых видов вооружения требует больше времени.

"Когда речь идет об основных средствах, таких как боеприпасы, мы уже начинаем их поставлять", — отметил представитель Пентагона.

По мнению военного эксперта Петра Черныка на 25 апреля, часть артиллерийских боеприпасов из США может поступить на фронт в считанные дни.

"Если понимаем, что основную массу передадут по железной дороге, а один 50-тонный вагон может брать на борт до 500 снарядов, то это действительно очень серьезное усиление", – оценил эксперт.

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Передаст ли Германия Taurus

Даже после решения США об ATACMS дальнего радиуса действия канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не будет менять свое решение не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus:

"В том, что касается этой системы вооружений (Taurus — ред.), мое решение остается неизменным", — сообщил Шольц, подчеркнув, что ФРГ продолжит поставлять Украине другое вооружение, в том числе средства ПВО.

Заметим, что ранее многие эксперты оценивали, что Шольц может согласиться передать Taurus после того, как США передадут Украине дальнобойные ATACMS, ведь это был бы прецедент для немцев.

Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Что с ПВО для Украины – какие страны готовы помочь, а какие сомневаются

В середине апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что у стран-членов Альянса достаточно систем противовоздушной обороны Patriot, которые можно передать Украине. В частности, в Европе находится около 100 средств ПВО. Заметим, Украине, которая сейчас имеет три Patriot, нужно, по меньшей мере, еще семь.

Однако не все европейские страны спешат делиться своими средствами защиты неба.

Германия

Руководитель оружейной компании-производителя ПВО Iris-T Гельмут Раух во время визита в Киев анонсировал передачу Украине новых систем противовоздушной обороны: "Три наши системы уже находятся в Украине, и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая – всего через несколько недель".

По словам Шольца, Германия уже предоставила две системы Patriot Украине, "и теперь мы поставили и третью". Канцлер отметил, что партнеры по НАТО могут предоставить Украине дополнительные шесть систем Patriot.

"Мы слышали о семи дополнительных системах. Одна из них – наша. Мы надеемся найти еще шесть в контексте НАТО. И я снова использовал эту возможность на многих переговорах, чтобы донести эту мысль", – подчеркнул Шольц.

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Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что немецкое правительство давит на США по поводу предоставления Украине по крайней мере еще одного комплекса Patriot.

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Чехия готова выступить посредником в поиске средств ПВО для Украины в рамках немецкой инициативы.

"Если это будет такая же форма сотрудничества, как в случае с инициативой по боеприпасам, мы готовы снова выступить страной-посредником", – заявила чешская министр обороны Яна Чернохова.

Нидерланды

Премьер Нидерландов, кандидат на пост генсека НАТО Марк Рютте сообщил, что его страна может выкупить системы Patriot для Украины у тех государств, которые не хотят напрямую помогать Киеву.

"Мы знаем, что многие страны имеют много систем Patriot, но не желают предоставлять их напрямую. Мы можем у них купить, можем доставить в Украину, у нас есть деньги. Это очень важно", – сказал Рютте.

Накануне его заявления Нидерланды в своем бюджете пообещали предоставить Украине военную помощь на 4 млрд евро в течение следующих двух лет, в том числе несколько Patriot, однако премьер не подтвердил, сколько именно.

Система Patriot/Wikipedia

Латвия

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что правительство готово передать Украине систему ПВО малой дальности: "Мы говорим о многоуровневом подходе, так что, конечно, это будет ПВО малой дальности".

Швеция

Министр обороны Швеции Пол Йонсон допускает передачу Украине системы Patriot, "но сейчас мы сосредоточены на финансовых взносах (для обеспечения Украины дополнительными системами ПВО)". Министр сообщил, что Швеция пришлет другие системы, которые могут "снять часть давления" по поводу потребности государства в Patriot.

Испания

В ответ на вопрос о том, может ли Испания присоединиться к поставкам Patriot, глава МИД Хосе Мануэль Альбарес сказал, что его страна "примет свои решения на основе полномочий, которые она имеет в своих руках, чтобы поддержать Украину".

"Я не думаю, что мы кому-нибудь поможем, если все время слышим, что это предоставляется, когда это предоставляется и как это попадает", – сказал испанский министр.

Правда, 26 апреля издание El Pais со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Испания согласилась передать Украине ракеты для систем Patriot. Сообщается, что испанское Минобороны исключает поставки самых зенитных установок.

Как проинформировал 22 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба, Украина сейчас ведет переговоры по передаче четырех батарей Patriot.

Почему Украине не хотят давать Patriot

Как сообщили в публикации AP News, изготовление систем Patriot занимает много времени, по некоторым оценкам – до двух лет, поэтому страны не хотят отказываться от своих систем и ставить себя под угрозу.

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В частности, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил обеспокоенность возможными российскими диверсиями на объектах в Европе. Ведь недавно в Германии задержали двух россиян немецкого происхождения по подозрению в шпионаже. Один из них согласился совершить атаки на потенциальные цели, в частности, военные объекты США, где среди прочего учатся украинские военные.

"Мы являемся свидетелями очень похожих событий в нашем регионе, не только в Литве, но также в Латвии и Эстонии. Похоже, что со стороны России происходит скоординированное действие против европейских стран", – сказал Ландсбергис.

Передадут ли США Patriot

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что приоритетом для Украины являются средства ПВО, однако не сказал, готов ли Вашингтон предоставить еще одну батарею Patriot.

"Когда мы пошлем дополнительные средства и сможем рассказать об этом, мы обязательно дадим вам знать", – ответил Кирби, добавив, что объявленный недавно пакет военной помощи Украины содержит критически важные для нее средства.

"Если мы сможем внести свой вклад в эту противовоздушную оборону с помощью различных средств дальнего, среднего и ближнего радиуса действия – мы сделаем это", – добавил представитель Белого дома.

Однако Ермак 24 апреля в эфире телемарафона заверил украинцев, что "новые Patriot будут".

"Могу точно вам сказать – новые Patriot будут. И честно говоря, для нас это второстепенное, откуда они к нам попадут. Главное, чтобы они были и были как можно быстрее, потому что это защита наших городов, защита наших людей. Говорим с партнерами каждый день и думаем, что речь идет не только об этих двух странах (Греция и Испания – ред.). Наши партнеры, прежде всего американцы, говорят и с другими странами. Поэтому я уверен, что очень скоро мы будем иметь очень хорошие новости", – рассказал Ермак.

Военная помощь от Британии и стран ЕС: какое вооружение получит Украина

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Великобритания 22 апреля объявила о выделении Украине нового пакета помощи на 500 млн фунтов стерлингов. В пакет войдут необходимые боеприпасы, средства ПВО, беспилотники и другое необходимое военное оборудование. Речь идет также о 60 лодках (в частности – рейдовые и водолазные катера), морских пушках, более 1600 ударных и противовоздушных ракетах, дополнительных ракетах большой дальности Storm Shadow, более 400 единиц техники, из них 160 защищенных транспортных средств Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов, около 4 млн боеприпасов к стрелковому оружию.

По оценкам экспертов издания Defence Express, по поводу 1600 ракет в новом пакете британской помощи, речь может идти о ракетах ASRAAM, используемых в созданном для Украины неанонсированном ЗРК, а также ракетах Starstreak или Martlet к ЗРК ближнего действия Stormer HVM.

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По сообщению корреспондента BBC Джонатана Биля, Британия в новом пакете военной помощи предоставит Украине авиабомбы Paveway IV. Это высокоточные авиабомбы с GPS или лазерной наводкой и дальностью полета более 30 км. Они являются аналогом американских JDAM и французских AASM.

Власти Дании приняли решение увеличить военную помощь для Украины в текущем году на 630 млн дол. (4,4 млрд крон), заявил глава Минобороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

В то же время, посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен проинформировал, что обещанные его страной истребители F-16 и другая помощь для Украины поступят уже летом. Кроме самолетов, речь идет также о необходимой инфраструктуре для обслуживания. Дания учит не только пилотов, но и наземные экипажи и технический персонал.

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