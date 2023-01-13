Запад сдвинул красные линии по оружию для Украины, однако табу остаются: детали от эксперта

Последние заявления Запада о поставках Украине оружия и техники свидетельствуют, что он подвинул красные линии по вопросу военной помощи, однако определенные "оружейные табу" остаются.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Он отметил, что Запад не пересек красные линии с вооружением для Украины, а просто их сдвинул.

"Линии не пересекаются, они просто отодвигаются. Мы уже на той территории, где были красные линии, а теперь они где-то впереди, мы к ним двигаемся. Все происходит step by step (шаг за шагом – ред.). Да, много нареканий: "Ой, нам нужны были эти Patriot и танки еще в апреле 22-го года, что так долго? Зрада. Вместо Украины все решают". Нам помогают столько, сколько они могут", – рассказал эксперт.

Он также объяснил, почему Запад не мог сразу и быстро предоставить Украине все необходимое вооружение.

"Не будем забывать, что есть геополитика. Многие европейские страны были завязаны, в частности Германия, на российский газ. Много нефти шло в Евросоюз из РФ. Были такие большие предостережения: если сейчас так одномоментно рубить РФ, да, Украина, держите Patriot, так это вызовет, что нефть будет стоить 150 долларов за баррель. И РФ такая: "Вот так неплохо!" И российский газ — там пять тысяч долларов за тысячу кубов. То есть все делалось для того, чтобы не было таких скачков, чтобы биржу и рынок можно было сдерживать", – описал ситуацию Ступак.

Он добавил, что Европе потребовалось время, чтобы отказаться от российских энергоносителей и начать покупать и поставлять их из других источников. Через некоторое время это удалось сделать.

"Но теперь Германия нам передает Gepard: 30 штук – держите. Бронетехника – ну, не танки, но – держите! Французы – держите! Британцы – держите! Кто-то первым должен сделать этот триггер и тогда процесс поедет более быстро. Видите, французы дали технику и сразу – немцы, британцы. Теперь бы еще немцы были согласны на поставки Leopard, и тогда испанцы уже готовы, и страны Балтии. Я думаю, что мы можем получить где-то сотню танков Leopard", – оценил военный эксперт.

В то же время, он отметил, что Украина точно не получит ядерное оружие, однако может получить небольшие корабли.

"Я думаю, что такой европейской красной линией является авиация на данный момент. Я имею в виду из таких F-16. Я думаю, это мы не получим. Если авиацию и получим, то это будет что-то гораздо проще, но не менее эффективно для нас. Это могут быть шведские Gripen", – предположил Ступак.

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 (речь идет о 14 машинах, согласно стандартам НАТО). В то же время о передаче таких же танков еще рассуждают Германия и Финляндия.

Это произошло после того, когда Франция первой объявила, что передаст Украине БТР Bastion, а также колесные танки AMX-10RC.

Накануне и правительство Великобритании подтвердило, что планирует предоставить Украине танки.

Отметим, что именно современные танки и эффективная артиллерия необходимы Украине прежде всего, для победы в войне, заявлял президент Владимир Зеленский.

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