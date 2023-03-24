Запад спешит окончить войну в Украине: таролог назвала причину

Хомутовская отметила, что на сегодняшний день вся система мира каким-то образом завязана на Украине.

Запад активизировался с военной помощью для Украины, чтобы поскорее закрыть вопрос войны в государстве.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала таролог Людмила Хомутовская.

Она прокомментировала факт увеличения помощи и заявление президента Чехии Петра Павела о том, что уже после следующей зимы окно возможностей контрнаступления ВСУ закроется.

"Здесь влияет политика, а также есть срез того, что таким образом хотят повлиять именно на наших политиков, и таким образом быстрее двигаться. Выдача нам вооружения имеет дипломатический аспект. Здесь речь идет о подготовке", – сказала таролог.

"Политический аспект состоит в том, что тему войны в Украине хотят закрыть. Чтобы все шло к миру. Здесь вся система мира каким-то образом завязана на Украине. Я не могу назвать, что это усталость (Запада – ред.). Просто их глазами – это можно сделать быстрее и закрыть эту тему", – добавила Хомутовская.

Напомним, Хомутовская также спрогнозировала, что президент РФ Владимир Путин не доживет до суда в Гааге и описала, как его убьют.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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