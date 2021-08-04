Запад Украины накроют грозовые ливни: каким регионам достанется больше

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

Грозовые ливни со шквальным ветром идут в Украину. По прогнозам синоптиков, больше всего достанется западным регионам.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 4 августа.

Сегодня, 4 августа, там пройдут кратковременные дожди, а уже завтра Запад накроют грозы. Дождливо будет также в Винницкой, Житомирской и Одесской областях.

При этом немного спадет жара.

В Ровенской области до сих пор ликвидируют последствия предыдущей непогоды — сильный ветер сломал столетние деревья, град побил фрукты и овощи. Вода разрушила улицы и дорогу к одному из сел.

Погода в Украине: синоптики обещают грозовые ливни со шквальным ветром и снижение температуры

Напомним, в Ивано-Франковской области в реке Прут из-за обильных дождей вода уже поднялась на метр, в связи с этим существует угроза паводка.

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