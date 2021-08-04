Запад Украины накроют грозовые ливни: каким регионам достанется больше

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.
Грозовые ливни со шквальным ветром идут в Украину. По прогнозам синоптиков, больше всего достанется западным регионам.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 4 августа.
Сегодня, 4 августа, там пройдут кратковременные дожди, а уже завтра Запад накроют грозы. Дождливо будет также в Винницкой, Житомирской и Одесской областях.
При этом немного спадет жара.
В Ровенской области до сих пор ликвидируют последствия предыдущей непогоды — сильный ветер сломал столетние деревья, град побил фрукты и овощи. Вода разрушила улицы и дорогу к одному из сел.
Напомним, в Ивано-Франковской области в реке Прут из-за обильных дождей вода уже поднялась на метр, в связи с этим существует угроза паводка.