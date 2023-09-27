Западные Abrams, Leopard или российский "Армата": военный эксперт сказал, какой танк лучше

В Украину уже прибыли первые танки Abrams. Белый дом и Пентагон, по сообщению западных СМИ, планируют передать Украине еще 30 таких танков. Именно Abrams считается одним из самых лучших танков.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виталия Афанасиенко.

Почему Abrams – это мощный танк

У Украины до полномасштабной войны не было ни одного западного танка, ВСУ воевали только на Т-64 и Т-72. На прошлой неделе после визита Зеленского в США в Украину приехали первые Abrams. Несмотря на это, в Украине их лишь небольшое количество.

Фото: Getty Images

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов объясняет, что Abrams будут участвовать только в хорошо спланированных военных операциях. Военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что оккупанты крайне боятся американских танков.

"Со снарядами из обедненного урана это, пожалуй, самая мощная номенклатура из всех боеприпасов этого танка, которая может противодействовать любому российскому, условно говоря современному танку. У россиян на сегодняшний день нет ни одного танка который мог бы противодействовать, устоять против такого выстрела", – говорит Александр Коваленко.

Какие проблемы в Украины с Leopard

Эксперты отмечают, что танки Leopard тоже очень мощные, но при определенной модификации. Украинские военные говорят, что первые партии тех броненосцев, которые западные партнеры прислали Украине, не имеют мощной брони.

Танки Leopard 1 A5

"Leopard-1 — это братский большой металлический гроб, потому что это танк с картонной броней. Единственное его преимущество — это его пушка у него очень классная — 155 мм нарезная, она как снайперская винтовка, но этот танк например для боеприпасов 20-30мм. уязвимая цель уже на расстоянии 100 м, любая БМП-2 может его броню на башне прошить насквозь на расстоянии 100-200 м", — отмечает Александр Коваленко.

От части Leopard Украина даже отказывалась раньше, подтвердила об этом и Дания. 12 из 20 этих танков оказались бракованными. Когда в Украину прибудет более современная версия этого танка неизвестно.

Российский танк "Армата": что говорит военный эксперт

Тем временем оккупанты уже хвалятся танком "Армата". Однако военный эксперт отмечает, что этот проект неудачен, а заявления оккупантов о появлении эго на фронте — дешевый пиар.

Танк "Армата" / Фото: Александр Коваленко

"Армата" это – проект который не приведен в порядок вообще и не будет доведен никогда. "Армата" не способна действовать на местности в реальных боевых условиях. У нее есть проблема с трансмиссией, есть проблема с системой управления огнем, в общем, у них много проблем", — отметил Александр Коваленко.

Это признают и оккупанты. ВСУ уничтожили огромное количество российских танков, однако на складах у них остаются тысячи металлолома.

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Напомним, эксперт раскрыл недостатки "непобедимого танка" Т-14 "Армата".

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