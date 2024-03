Западные войска в Украине: нардеп объяснил значение заявлений Макрона

Заявления французского президента Эммануэля Макрона о возможности применения западных войск для противостояния российской агрессии в Украине имеют немаловажное значение как психологический элемент сдерживания.

Такое мнение высказал в интервью ТСН.ua глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

По его словам, такие заявления, которые дипломаты называют "all options on the table" (с английского – все варианты на столе), имеют ощутимый эффект.

“То есть мы не знаем, может появятся войска НАТО на территории Украины, может нет, мы думаем. И это уже сдерживает Путина, это делает его очень неуверенным и вызывает истерику в Кремле. Мы видим эту истерическую реакцию на подобные заявления. И эта истерическая реакция — это уже признак слабости... То есть эти такие двузначные заявления — они работают", — убежден Мережко.

Он также отметил приятную эволюцию Макрона в его отношении к Путину и развязанной им войне.

"Мы помним, что начиналось с телефонных звонков Путину и так далее, а сейчас он существенно изменил свою риторику и она стала риторикой настоящего главы государства, настоящего политика. Она стала более решительной и это не может не радовать", — отметил нардеп. .

Напомним, что в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины. С тех пор его заявления становились все более жесткими, а недавно Макрон заявил о намерении "отправить ребят" в Одессу в ближайшем году. Сделать это, по его словам, придется из-за напряженной ситуации в войне России против Украины.

