Западные журналисты на восточном фронте: три десятка СМИ побывали "на нуле" в Авдеевке

На фоне напряженной ситуации на границах Украины со стороны России и Беларуси западная пресса все чаще приезжает в зону ООС.
Министерство обороны Украины и Минкультуры сегодня сопровождали три десятка СМИ, преимущественно иностранные, на передовой Донбасса.
Как сообщается 9 февраля в сюжете ТСН.19:30, сначала делегация почтила память павших защитников Авдеевской промзоны, а затем — посетила непосредственно позицию украинских защитников.
Там пообщались с бойцами и командирами. Имели возможность даже увидеть блиндажи врага – поскольку в этом месте до боевиков меньше сотни метров.
В последнее время на фоне напряженной ситуации на границах Украины со стороны России и Беларуси — западная пресса все чаще приезжает в зону ООС, чтобы своими глазами увидеть уровень готовности украинских защитников к возможному отражению нападения.
"Я благодарю, что вы не боитесь прибыть к нам и показать реально, что проходит на территории Украины, которая отстаивает свои интересы, свою независимость и отстаивает весь цивилизованный мир", — отметил командующий Объединенными силами Александр Павлюк.
"Могу заверить все население Украины, что мы готовы к любому развертыванию событий, потому что это наша основная работа", — сказал украинский военнослужащий с позывным "Малыш".
Напомним:
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 8 февраля, во второй день своего визита в Украину, отправилась на восток. Она посетила прифронтовое Широкино в Донецкой области, которое находится фактически на линии столкновения.
А днем ранее министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую Станицу Луганскую. Они тоакже встретились там с украинскими военными.
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