Западные журналисты на восточном фронте: три десятка СМИ побывали "на нуле" в Авдеевке

Западные журналисты на восточном фронте: три десятка СМИ побывали "на нуле" в Авдеевке

На фоне напряженной ситуации на границах Украины со стороны России и Беларуси западная пресса все чаще приезжает в зону ООС.

Министерство обороны Украины и Минкультуры сегодня сопровождали три десятка СМИ, преимущественно иностранные, на передовой Донбасса.

Как сообщается 9 февраля в сюжете ТСН.19:30, сначала делегация почтила память павших защитников Авдеевской промзоны, а затем — посетила непосредственно позицию украинских защитников.

Там пообщались с бойцами и командирами. Имели возможность даже увидеть блиндажи врага – поскольку в этом месте до боевиков меньше сотни метров.

В последнее время на фоне напряженной ситуации на границах Украины со стороны России и Беларуси — западная пресса все чаще приезжает в зону ООС, чтобы своими глазами увидеть уровень готовности украинских защитников к возможному отражению нападения.

"Я благодарю, что вы не боитесь прибыть к нам и показать реально, что проходит на территории Украины, которая отстаивает свои интересы, свою независимость и отстаивает весь цивилизованный мир", — отметил командующий Объединенными силами Александр Павлюк.

"Могу заверить все население Украины, что мы готовы к любому развертыванию событий, потому что это наша основная работа", — сказал украинский военнослужащий с позывным "Малыш".

Представители западных СМИ посетили украинский фронт

Напомним:

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 8 февраля, во второй день своего визита в Украину, отправилась на восток. Она посетила прифронтовое Широкино в Донецкой области, которое находится фактически на линии столкновения.

А днем ранее министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую Станицу Луганскую. Они тоакже встретились там с украинскими военными.

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