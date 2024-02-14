Западный аналитик ответил, как Трамп "может закончить войну в Украине только за день" и почему это опасно

В Европе готовятся к вероятному противостоянию с Россией, особенно после скандальных заявлений Дональда Трампа. Также западный аналитик рассказал, как Трамп "может за день закончить войну в Украине ".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Россия может напасть на НАТО

В Норвегии продолжаются масштабные военные учения НАТО под названием "Устойчивый защитник-2024". В них принимают участие более 90 тысяч военных из всех без исключения государств-членов Альянса. И все больше военных уже не за закрытыми дверями, а на камеры говорят: Россия скоро нападет.

Обучение НАТО

"Мы видим, что Кремль рассматривает возможность конфликта с НАТО в течение следующего десятилетия, но нет уточнений, что именно это означает: будет ли это прямое вторжение в Балтийские страны или еще куда-то", — заявил глава внешней разведки Эстонии Каупо Росин.

Заявление Трампа и реакция европейских политиков

Прогнозы, что Путин не остановится в Украине, совпадают с заявлениями главного кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. В конце прошлой недели он хвастался перед своими избирателями: охотно подбадривал бы Путина нападать на тех членов НАТО, которые мало тратят на оборону. Америка таких, подчеркнул Трамп, не будет защищать. Таким образом бывший и возможно, будущий президент Соединенных Штатов поставил под сомнение ключевую 5 статью НАТО, где говорится о том, что нападение на одного члена НАТО - это нападение на весь Альянс.

"Ставить под сомнение натовские гарантии помощи - это безответственно и опасно, это играет на руку только России. Никому не стоит играть или торговаться вопросом безопасности Европы", - прокомментировал Олаф Шольц.

В Польше добавили, что впервые за время существования НАТО 5 статью применили именно для помощи Соединенным Штатам, когда произошел теракт 11 сентября. Прагматичные чиновники советуют готовиться к худшему сценарию.

"На счету каждая минута, надо готовить европейцев к тому, чтобы пережить шоковый сценарий, прекрасно описанный Дональдом Трампом", - говорит министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Как Трамп может "закончить войну в Украине": мнение эксперта

Даже на этапе выборов Трамп представляет для Альянса серьезную угрозу - утверждает эксперт Брукингского института США.

"Трамп четко сказал, что мог бы закончить войну в Украине за день. Единственный возможный способ этого достичь - это остановить помощь Украине и позволить России занять всю оккупированную, украденную у Украины территорию. Это уже опасно, к тому же он уже даже сейчас влияет на Конгресс, который отказывается принимать помощь Украине", - говорит исследователь Брукингского института Майкл О'Хенлон.

Трамп и Путин

К предварительным скандальным заявлениям Трамп накануне добавил еще одно — упрекнул, что НАТО финансирует Украину меньше Соединенных Штатов, а значит все должно сравниться.

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Напомним, ранее сообщалось, что кандидаты в президенты США Дональд Трамп сделал циничное заявление в отношении России и НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель резко высказался о заявлениях Трампа по поводу угроз союзникам в НАТО.

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