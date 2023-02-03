Запах нафталина, голод и осмотр одной ложкой: из-за отдыха украинских детей в Болгарии разразился скандал

В соцсетях разгорается новый скандал – родители киевских детей, которые в канун нового года и обстрелов столицы выезжали из Украины в Болгарию, начали жаловаться на условия, в которых жили подростки.

По словам родителей, опасаясь ракетных обстрелов столицы и Киевской области в конце декабря, они отправили детей во временную эвакуацию в Болгарию.

Подробности того, в каких условиях пришлось жить подросткам и почему некоторым взрослым пришлось срочно ехать за границу забирать ребенка – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали мамы эвакуированных девочек.

"Были опасения, что перед новым годом будут обстрелы Киева, поэтому было решено отправить ребенка за границу. О лагере, в который я отправила свою 13-летнюю дочь Марьяну, я узнала из родительского чата, — рассказала нам мама одной из девочек, Елена Березанская.- Позвонила директору этого лагеря, он очень профессионально ответил на все мои вопросы.Спросила в том числе и о том, почему все так дешево — 8 тысяч гривен в месяц. Директор мне ответил, что привлечены средства европейских спонсоров. Потом я узнала, что общее количество детей, которые отправятся в эту поездку – 90. Детям предлагались отдых и обучение. Моя дочь отправилась в Болгарию 28 декабря".

По словам Березанской, проблемы у детей в лагере начались с первых дней.

"Приехали они на базу отдыха, где были украинские беженцы. Мою дочь поселили в двухместную комнату, там был душ. Проблемы начались с питания. Оно было просто ужасным, — говорит Березанская. — На завтрак в первые дни давали маленький стаканчик чая и булочку с маслом. Это очень мало. На обед было холодное первое, суп и кусочек хлеба. Моя дочь жаловалась, до вечера была голодной. Вечером давали гарнир, какое-то мясо. Родители начали бить тревогу, после чего директор начал водить детей в магазин, чтобы они покупали себе еду. Дети покупали себе "Мивину", сухое пюре, снеки. Трэш".

До этого Елена Березанская добавляет, что почти неделю дети продержались на таком питании.

"В то же время директор писал в чате о своих победах, а о происходящем – это мы узнавали от детей. Ситуация начала накаляться. Директор сообщил, что должен получить на каждого ребенка по 2 тысячи гривен. От кого – этого я не знаю. На эти деньги были докуплены снеки, колбаса, сыр, паштет, молоко, печенье, фрукты. Но это же не сбалансированная еда. Яйца им давали один раз, по одному яйцу, — возмущенно говорит Березанская. - Дети начали болеть и моя дочь в том числе. Нам сообщили, что появился вирус, но в лагере с этим справляются. Оказалось, что в лагере нет медика. Выяснилось, что медика, как военнообязанную, не выпустили из Украины. Детям вызвали скорую, но приехал парамедик. Моя Марьяна мне рассказала, что этот специалист осматривал детей с помощью одной ложки. Без перчаток. Дети болели, для них закупили лекарства. Моя дочь сообщила, что их лечила бабушка, которая была в этом лагере с внуками. Госпитализировали и мою Марьяну, она мне сообщила, что вся дрожит, есть головокружение, был низкое давление, после чего я поехала за ней в Болгарию. Проблемы с давлением произошли из-за питания. Директор закатал скандал, мол, я – неадекватная мамаша, сказал, что ребенок здоров и дочке прописали чай. На следующее утро ребенку стало еще хуже. Началась рвота. Я приехала и забрала ее оттуда. Директор лагеря мне сказал, что он сделал доброе дело, вывез детей с войны, а я неблагодарна и что я хотела за 8 тысяч гривен. Добавлю, что когда я приехала в этот лагерь, в помещении был запах нафталина. Это же консервант».

Мама другой девочки, которая тоже находилась в этом лагере, Татьяна Сорокопуд также жалуется на условия, с которыми столкнулась ее дочь.

"Мы с мужем отправили ребенка за границу из-за опасений обстрелов перед новым годом. После того, как они добрались до места назначения, начался треш. Моя дочь София позвонила мне вся в слезах и говорит, что здесь очень грязно, в туалете и ванной комнате плесень, — рассказывает Татьяна Сорокопуд.- Потом дети начали говорить, что не могут есть ту пищу, потому что она несъедобна. Я начала писать директору лагеря, Сергею Михайловичу. Через день он мне ответил, что это неправда, что закуплены продукты, но есть проблемы с поставками. Дочка начала говорить, что хочет домой. Через неделю ситуация ухудшилась. Я узнала, что дети начали болеть, но там нет медика. Дочь сообщила, что даже не может спать из-за кашля. Я написала директору, что мой ребенок заболел и нужно что-то делать ", – рассказала нам Татьяна Сорокопуд.

По ее словам, она, как и Елена Березанская, настроена рассказывать об этой ситуации в соцсетях, чтобы другие родители задумывались перед тем, как отправлять детей в лагеря.

В лагере обвинения отвергают

Руководитель лагеря Сергей Летенко, в адрес которого прозвучали все эти претензии, расценивает их как безосновательные. При этом в комментарии для ТСН.ua он признал, что медика в лагере действительно не было из-за обстоятельств, которые от него не зависели.

"Елена Березанская — это человек, который каждый день устраивал нам скандалы. Я вам официально заявляю, что все, что заявляла и будет говорить она — не соответствует действительности, — говорит Сергей Летенко. — Она рассказывала, что ее ребенка морят голодом, но комната ее ребенка все было заставлено продуктами.Я спрашивал ее ребенка, почему она рассказывает матери о том, что ее морят голодом, когда у нее были бананы, мандарины и прочее. На это Березанская мне сказала, что я не имею права разговаривать с ее дочерью таким тоном. Были скандалы из-за того, что у ее ребенка закружилась голова. Березанская написала, чтобы я немедленно вызвал "скорую". Мы прибежали в комнату и увидели, что ребенок спокойно лежит и общается с другими девочками. Вызвали "скорую" и этому есть документальное подтверждение. Также есть чеки на все продукты, которые мы покупали детям".

На вопрос об отсутствии врача, Летенко ответил нам так: "В лагере и не планировалось, что будет врач. С нами должна была ехать медсестра. Но за два дня до начала лагеря ее призвали в ВСУ, она не могла из-за этого уехать. Недалеко от лагеря есть педиатр, мы договорились о том, что в случае необходимости он будет доступен для нас. Кроме этого, в 12 километрах от нашей гостиницы была детская больница – в случае необходимости "скорая" приезжала за 10 минут".

По словам Летенко, пребывание детей в Болгарии совпало с распространением вирусов в этой стране. "Среди детей был мальчик, уехавший с больным горлом. В течение всего периода у нас переболела примерно треть детей. Было обеспечено лечение", — резюмирует Летенко.

К этому добавляет, что готов к тому, что Елена Березанская может с ним судиться, но готов предоставить все необходимые документы.

"Мы готовы встретиться в суде", – ответил Летенко.

В то же время на обвинение в плохом кормлении говорит так: " В Болгарии спецефическая кухня. Есть слишком острые блюда, очень жирные борщи. Не всем нашим детям это подходит. Мы договорились с благотворителями о получении дофинансирования на продукты. Но мы приехали 28 декабря, начались праздники.Дополнительные продукты нам довезли 3 января, до того ели то, чем принято кормить в Болгарии.мПозже были молочные блюда, бананы, соки, мандарины, колбаса, сыр, прочее. У меня была заставлена вся комната. Продуктов было очень много, в конце работы лагеря было пятиразовое питание".

После этого разговора Сергей Летенко сказал, что есть родители, которые могут рассказать, как хорошо себя чувствуют их дети и передал трубку матери одного из таких отдыхающих.

"У меня в лагере в Болгарии было двое детей, сейчас они остаются на вторую смену. Сейчас лагерь уже в Румынии. Кухня в Болгарии действительно спецефична, но в лагере детям очень нравится. Я приехала лично убедиться, в каких условиях они находятся. Насчет недовольства со стороны кого-то других, скажу так — никогда не бывает на 100% довольных", — говорит Анна Шейнис.

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