Запах плесени и фекалий: в Николаеве жалуются на питьевую воду из кранов

Запах плесени и фекалий: в Николаеве жалуются на питьевую воду из кранов

В свою очередь, в водоканале уверяют, что вода — безопасная для потребления.

Вода с запахом плесени и фекалий — в Николаеве горожане жалуются на питьевую воду из кранов. Говорят, что неприятный запах и привкус появился неделю назад. Люди не могут ее пить. Некоторые жалуются на кишечные расстройства после употребления этой воды. В водоканале же утверждают, что по качеству вода хорошая.

Почему же николаевская вода имеет запах и вкус плесени и угрожает ли это здоровью, говорится 8 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Из кранов в квартире Валентины воняет уже неделю. А еще вода стала жирной и со специфическим вкусом. Пока не почувствовали запах — эту воду употребляли, хотя и кипяченой, — и отравились.

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У Александра из другого района Николаева и его жены тоже начались желудочные расстройства. Только после этого поняли, что с водой что-то не то.

В соцсетях таких жалоб на воду из всех районов города тысячи. Домашние фильтры просто не выдерживают.

"От нашей воды отравиться невозможно. В ней нет бактереологии, которая вызывает любые заболевания", — уверяет свою очередь директор "Николаевводоканал" Борис Дуденко.

Мол, каждый час отбирают пробы питьевой воды и показывают результаты. Запах и привкус плесени, признают, действительно есть. Потому что Днепр, из которого берут воду, именно сейчас цветет сине-зелеными водорослями.

"Запах водорослей к сожалению, не могут убрать очистные сооружения, но он не влияет ни на химический состав, ни на бактереологичний состав воды. Водоканал локально сейчас делает промывку сетей. Плюс мы сбрасываем застойную воду, в которой образуются эти запахи", — рассказывает Дуденко .

Новости Украины: в Николаеве жалуются на питьевую воду с запахом плесени и фекалий

Отсюда поят два больших городские районы. Чем — демонстрирует руководитель качающих станций. Лаборант при нас проверяет, достаточно ли хлор обеззаразил воду.

Впрочем, в Госпотребслужбе говорят, что из более 170 анализов воды в августе — 12 были с превышением бактерий.

"Неделю уже вода идет вот такого плохого качества. Пусть водоканал делает перерасчет", — требует жительница Николаева.

Пересчет предусмотрен, но надо чтобы водоканаловцы составили акты-претензии. Поэтому, юристы советуют горожанам жаловаться не только в соцсетях. И хотя это очень не просто, но добиться, чтобы коммунальщики приехали к ним домой и отобрали пробы.

Напомним, что в Житомире водоканал сливал нечистоты в Тетерев.

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