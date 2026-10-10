"Запас минимум на 2-3 удара": Россия может повторить массированную атаку, Жданов предупредил об опасности

Олег Жданов / © ТСН

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Россия может повторить массированный удар по Украине, поскольку имеет запас ракет для новых атак.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал ТСН.ua, сколько времени РФ может понадобиться для подготовки следующего удара.

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Использовала ли Россия весь запас ракет

По словам Олега Жданова, Россия накапливала ракеты в течение месяца, поэтому имеет запас для новых массированных атак.

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«Я думаю, что повторить могут, потому что они накапливали целый месяц и в общем у них есть запас как минимум на 2-3 таких удара», — рассказал Олег Жданов.

Он отметил, что для подготовки нового удара России может потребоваться всего несколько дней.

«Интервал для подготовки повторного удара где-то 3-4 суток», — предупредил военный эксперт.

Когда Россия нанесла последний массированный удар

Последний массированный удар Россия нанесла по Украине в ночь на 7 октября. РФ совершила комбинированный ракетно-дроновый удар.

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Перед этим Россия выдержала месяц паузы между массированными атаками. Во время удара враг выпустил около 75 ракет и более 130 ударных дронов в день рождения российского президента Владимира Путина, которому исполнилось 74 года.

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