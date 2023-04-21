Запись на две недели вперед: стоматолог, которая била детей, продолжает работать в Ровно (фото)

Стоматолог продолжает работать, прием в ее клинике расписан на две недели вперед.

Суд в Ровно освободил от уголовной ответственности стоматолога, обвиняемую в избиении детей-пациентов, по истечении сроков давности после совершения правонарушения. Рассмотрение дела против врача Инны Кравчук затянулось на два года.

Об этом говорится в решении Ровенского городского суда от 5 апреля.

Била ребенка головой о кресло

Эта история началась в феврале 2021 года. Тогда в Сети опубликовали видео, на котором видно, как стоматолог хватает и дергает девочку, которую родители привели полечить зубы, а также вместе с ассистенткой бьет мальчика головой о кресло.

Родители написали заявления в полицию по поводу действиях врача, а история получила огласку. Адвокат пострадавших Ярослав Калька утверждал, что к нему поступало много звонков от людей, которые тоже считали себя потерпевшими по этому делу и сетовали на жестокое обращение Инны Кравчук с детьми.

Суд закрыл дело против стоматологи, которая избивала детей-пациентов в Ровно

Хватала за шею до кровоизлияний

Согласно решению суда, следствие установило четыре случая противоправной деятельности стоматолога в двух клиниках в 2020 и 2021 годах. В частности врач дергала детей за одежду и тело, чем причинила боль, а также хватала за шею, щипала за плечи, что повлекло ссадины и кровоизлияния. В материалах уголовного дела говорится, что стоматолог совершала умышленные насильственные действия в отношении потерпевших. Одной из малолетних девочек, согласно заключению эксперта, женщина нанесла легкие телесные повреждения.

Врача обвиняли по ч.1 ст.126 и ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины.

Суд закрыл дело против стоматологи, которая избивала детей-пациентов в Ровно

Суд закрыл дело

При рассмотрении дела адвокат и обвиняемая ходатайствовали суд о закрытии производства в связи с истечением сроков давности уголовных проступков. С момента их совершения прошло более двух лет. Прокурор и представители потерпевших на суде не возражали. В результате Ровенский городской суд закрыл производство и освободил врача от уголовной ответственности.

Стоматолог продолжает работать

Врач Инна Кравчук сейчас продолжает работать с детьми в своей частной стоматологической клинике Only kids в Ровно. Она активно ведет страницы стоматологии в соцсетях, где выкладывает фото и видео с маленькими пациентами. Однако ограничивает возможность комментировать их.

Стоматологиня Инна Кравчук из Ровно/Фото: omly_kids_rivne

Стоматологиня Инна Кравчук из Ровно/Фото: omly_kids_rivne

Прием в клинике расписан на недели вперед

ТСН.ua пытался получить комментарий Инны Кравчук на счет закрытия дела против нее, однако пообщаться не удалось. По телефону, указанному на странице клиники в Сети, нам ответили, что врач сейчас принимает пациентов, поэтому не может говорить. Обещали перезвонить, однако трубку больше не поднимали.

Несмотря на скандальную историю с избиением детей, уголовное дело и негативные отзывы в Сети, кажется, у врача достаточно клиентов. Прием в клинике, как удалось узнать ТСН.ua, расписан на две недели вперед.

Отметим, что лицензия стоматолога Инны Кравчук на медицинскую практику, согласно данным на сайте Министерства здравоохранения, является действительной. Ее лишь временно аннулировали в 2021 году из-за выявленных нарушений во время проверки частной клиники.

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