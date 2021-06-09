Заплакал после приговора: суд оправдал ексчиновника из Николаева, в имении которого нашли туннели с золотом

На решение суда планируют подать апелляцию.

В Николаеве суд оправдал бывшего заместителя областного председателя Николая Романчука, в имении которого нашли туннели с золотом. Задержали мужчину за взятку в 90 тыс. долларов. Екс-чиновник свою вину отрицал. После 5 лет разбирательства суд наконец решил, что вина обвиняемого не доказана.

Об этом 9 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

После 5 лет суда — оправдательный приговор. Подсудимый не сдерживает слез.



"Это было больно услышать через 5 лет. Хотя я просил это сделать через 2 дня. Я не виноват", — говорит екс-заступник председателя Николаевской ОГА Николай Романчук.



Это было большое на Николаевщине коррупционное задержания. В авто, где ехал помощник заместителя председателя ОГА, нашли 90 тыс. долларов. По версии следователей, это была взятка от предпринимателя за получение спецразрешения на разработку месторождения известняка. Тогдашний военный прокурор заявил, что раскрыто целую сеть. Ведь кроме Николая Романчука взяли еще двух чиновников



"Реально разоблачен весь механизм и цепочка снизу — создание проблемы для отдельных субъектов предпринимательской деятельности и вверх, куда заносились деньги", — говорит военный прокурор Украины 2014-2019 годов Анатолий Матиос.

Николай Романчук — Герой Украины, многолетний директор судостроительного завода. Во время обыска следователи обнаружили тоннели, которые соединяли его имение с домами сыновей. В них были сейфы с золотыми слитками, иконами и антиквариатом.



"Он весь завод ограбил. Людям зарплаты не давал по полгода, а потом начал себе это строительство", — говорит сосед екс-чиновника.



В суде Романчук заявил, что не виновен. За решеткой мужчина пробыл всего несколько недель. Вышел под залог в более 5 млн гривен. Рассмотрение дела длилось 5 лет. В конце коллегия судей объявила, что вину Романчука военная прокуратура не доказала. Более того — вообще не имела права заниматься этим делом.



"То, что они делали, иначе как то — назвать нельзя, потому что это исключительно подследственность органа Национального антикоррупционного бюро. Ни денег, ни имитационных денег сам Николай Романчук никогда не получал, автомобиль, к которому положили Романчуку и ОГА не принадлежит", — говорит судья Центрального суда Николаева Владимир Алейников.



Зато в военные прокуратуре объясняют, что занимались делом, потому что именно к ним обратился пострадавший. А антикоррупционное бюро тогда вообще только только появилось.



"Я лично с процессуальными выводами суда не согласен, потому отмеченное решение будет обжаловано в апелляционном порядке. Как представитель стороны обвинения, я считаю, что органами досудебного расследования было собрано достаточно доказательств", — говорит прокурор отдела Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Сергей Яровой.



За 5 лет следствия, говорит Николай Романчук, он потерял должность и уважение бывших коллег. Похудел на 15 килограммов. Сейчас готовится к апелляции. Обещает, после того как выигрывает и ее, то покажет журналистам свои подземные туннели.



Все найденные сокровища, уверяет — честно заработал, когда руководил заводом.



"Есть подарено, есть заработанное. Зарплата руководителя завода была в несколько раз выше зарплат всех губернаторов вместе взятых за весь период", — говорит екс-заступник председателя Николаевской ОГА Николай Романчук.



Между тем дела других обвиняемых, которые 5 лет назад связывали с Николаем Романчуком, выделены в отдельные производства. Один из мужчин осужден за взятку. Другой несколько лет скрывался и сейчас под следствием.

Напомним, во Львове врач военного госпиталя брала взятки с участников АТО/ООС за оформление инвалидности.

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