Заплатит ли "Новая почта" штраф в 325 млн грн: что сейчас известно о резонансной истории

"Новая почта" расценивает действие контролирующего органа как манипуляцию государства своими полномочиями.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области оштрафовало "Новую почту" на 325 млн гривен за поврежденные посылки. Из-за необоснованно большого штрафа компания подала в суд, направила жалобу в Госпродпотребслужбу, а также обратилась к омбудсмену и международным правозащитным организациям. История с многомиллионным штрафом вызвала большой резонанс в обществе и показала, насколько несовершенным есть наше законодательство.

ТСН.ua собрал все, что на данный момент известно о ситуации вокруг "Новой почты".

Откуда взялся многомиллионный штраф

27 января 2021 в Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области обратился гражданин, который пожаловался на то, что аквариум, который доставляла "Новая почта", пришел разбитым. По его словам, компания отказалась компенсировать стоимость товара, указанную в почтовом декларации.

После этого работники Госпродпотребслужбы обратились к руководству отделения с требованием предоставить документы для проведения проверки в сроки, установленные законодательством — в течение трех дней. Это не было сделано, что является нарушением.

10 марта 2021 года в Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области обратился гражданин, который жаловался на то, что его обсчитали в отделении №3 ООО "Новая почта" г. Чугуев.

Затребованные в ходе проверки документы также не были предоставлены, и 2 июля Госпродпотребслужбой было вынесено постановление о наложении взысканий в размере 174 миллиона гривен, что составляет 10% от объема реализованной продукции ООО "Новая почта" за март 2021 года.

Таким образом компания со стороны государства была оштрафована в целом на 325 млн гривен.

Как на это отреагировала "Новая почта"

В компании заявили, что проверка со стороны Госпродпотребслужбы состоялась с нарушениями законодательства, а из-за необоснованно большого штрафа компания подала в суд.

""Новая почта" расценивает действие контролирующего органа как манипуляцию государства своими полномочиями и оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде", — сообщили в компании 8 июля.

Кроме того, компания уже направила официальную жалобу в Госпродпотребслужбу на неправомерные действия сотрудников харьковского подразделения, а также обратилась к омбудсмену и международным правозащитным организациям.

Наложению неправомерного, по мнению компании, штрафа, предшествовала проверка Госпродпотребслужбы, осуществленная в марте в одном из харьковских отделений компании. Поводом к ней послужила жалоба клиента о повреждении посылки стоимостью 500 грн.

"Проверка прошла с нарушением действующего законодательства. В частности, по закону, проверяющий должен предоставить руководителю юридического лица, его обособленного подразделения или уполномоченному им лицу документы о проверке. Вместо этого, они были вручены руководителю отделения, который не является уполномоченным лицом. Кроме того, была нарушена и процедура проверки. В частности, представитель любого контролирующего органа при осуществлении проверки должен расписаться в специальном журнале — это требование законодательства. Этого тоже сделано не было", — поясняет компания.

В "Новой почте" также заявили, что руководитель отделения предложил проверяющим обратиться к руководству компании, что было расценено как создание компанией препятствий должностным лицам для проверки.

В "Новой почте" также добавили, что акт о штрафе тоже был составлен с нарушениями.

"Кроме того, мы считаем неправомерным, что штраф был рассчитан от оборота всей компании, а не отделения, в котором осуществлялась проверка. К тому же контролирующий орган сразу выбрал максимальный из возможных штрафов, хотя на практике даже суд не выбирает высшую меру наказания, особенно, если нарушение было совершено впервые", — отмечают в компании.

Что говорят в Госпродпотребслужбе

В ведомстве же отмечают, что во время проверки действовали в рамках закона, но потому, что "Новая почта" не предоставила все необходимые документы и не появилась на рассмотрение дел, наложили два штрафа.

"По закону в подобных случаях проводятся внеплановые проверки. 15 марта 2021 года работники Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области пришли с внеплановой проверкой по указанной жалобе в отделение №49, однако выяснить, были ли нарушены права потребителя, не удалось, поскольку уполномоченным лицом — руководителем отделения — не предоставлены необходимые документы. Процедура проверки проходила в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе, была зафиксирована на видео", — говорится в сообщении.

Штраф, предусмотренный законодательством в этом случае, составляет от 1 до 10% стоимости продукции, реализованной юридическим лицом за предыдущий календарный месяц. 11 мая ООО "Новая почта" письмом было сообщено о времени, дате и месте рассмотрения дела о наложении штрафных санкций. Однако никаких возражений по поводу установленных нарушений не поступило и представители ООО "Новая почта" на рассмотрение дела не явились, объясняют в ведомстве.

Будет ли платить "Новая почта"

Поскольку сумма штрафа в 325 млн вызвала очень много вопросов, большой резонанс и огласку в обществе на ситуацию отреагировало Минэкономики, заявив о намерении провести служебную проверку.

В Министерстве указывают, что применение к "Новой почте" максимальных санкций нарушает требования закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", в частности, принцип пропорциональности нарушения и наказания. В связи с этим, в Минэкономики осудили подобный подход к расчету штрафов, поскольку он является субъективным и считают его недопустимым.

"Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, поскольку он является субъективным, и считает его недопустимым. Указанная ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка. Регулирующие государственные органы должны защищать права потребителей, но штраф должен быть пропорциональным нарушению. Уверены, что такие действия не будут способствовать развитию частного бизнеса в Украине и улучшению ее инвестиционной привлекательности", — говорится в сообщении.

Более того после таких заявлений Минэкономики в главном офисе Госпродпотребслужбы заявили, что не будут требовать от "Новой почты" уплаты наложенного ранее инспекторами в Харьковской области штрафа в 325 млн гривен за поврежденные посылки.

"Никогда не делаю преждевременных заявлений, пока детально не разберусь в ситуации. Знаю об общественном резонансе вокруг многомиллионного штрафа, который сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложили на "Новую почту". Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы", — заявила руководительница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Она заверила, что такого штрафа не будет, потому что он неадекватен нарушению. Юристы готовят соответствующее решение, а с "виновниками" скандала в Харьковской области разбираются и выясняют мотивы такого решения".

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