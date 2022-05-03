Заплыв может быть последним в жизни: будут ли разминировать в Одессе пляжи до курортного сезона

Заплыв может быть последним в жизни: будут ли разминировать в Одессе пляжи до курортного сезона

Вскоре в Украине должен официально открыться купальный сезон, в частности — в курортной Одессе.

Впрочем, в условиях войны возникла необходимость защиты морского побережья Одессы и области от возможных попыток российских оккупантов взорвать морской десант. Именно поэтому пляжи заминировали.

Будут ли какие-нибудь особые правила поведения одесситов у моря, рассказал в эфире телемарафона спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Пляжи заминированы. Будет победа — будет проведена работа по разминированию акватории Черного моря и пляжей. Тогда будем отдыхать", — подчеркнул он.

Впрочем, Братчук отметил: возможно, местные власти отыщут альтернативу поведению на пляжах во время войны. Несмотря на то, что людей просят не передвигаться по территории пляжей и побережья, есть вероятность того, что они будут пытаться позагорать или покупаться в море.

Как сообщалось, российские оккупанты в третий раз ракетами обстреляли мост в Одесской области. Впервые обстрел был осуществлен 26 апреля. Во второй раз – на следующий день. Из-за этого был поврежден через Днестровский лиман.

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