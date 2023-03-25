Запорожцы даже через полгода после разрушения их жилья не могут получить хоть какую-то помощь

Реактивная ракета, которая разрушила жизнь сотням людей, а жизнь двоих – унесла. О второй жертве российского удара по многоэтажкам в Запорожье стало известно сегодня. Со среды в больницах до сих пор находятся восемь взрослых. Но кроме ранений, большого стресса люди еще и потеряли крышу над головой и теперь переживают, когда смогут получить хоть какие-то компенсации, говорится в ТСН.

Пол года после трагедии и полгода борьбы за хоть какую-то помощь и компенсации у жителей Запорожья с многоэтажки по адресу Зестафонская, 8. Ракета разрушила 1 подъезд полностью, соседний очень сильно повредила, но случилось так, что пострадавшие больше всего имеют и наиболее сложностей с получением поддержки.

Создается впечатление, что ракета прилетела лишь несколько дней назад, потому что в поврежденной девятиэтажке хорошо видны остатки чьего-то имущества, к мемориалу до сих пор несут цветы.

9 октября 2022 года была адская ночь в Запорожье. До сих пор количество погибших в ту ночь из-за пропавших без вести приблизительно. В доме жили переселенцы, бежавшие от войны и арендовавшие квартиры – и никто не может точно сказать сколько их. Среди погибших мужчина Юлии – Степан. Она с ним и их сын, когда началась тревога, вышли в коридор. “Он только дверь захлопнул и на меня стена упала сын лицом упал и немного забился. Сын сразу мама, а я понимаю, что встать не могу, потому что ноги засыпаны. Смотрю на месте, где был туалет, туда упали все стены», – вспоминает женщина.

Также читайте Даже война не помешала: во Львове 10 медиков из США взялись оперировать украинских детей

Юлия рассказывает, что об их разбитом доме и его жильцах забыли на четыре месяца, вспомнили после трагедии Днепра, когда люди начали бунтовать. Власти заявили, кто потерял родных – получит компенсацию.

В их старой квартире можно подступиться разве что к порогу – заключения по дому до сих пор нет. Юлия переживает, а вдруг разрушенную квартиру сочтут пригодной для проживания? “Даже если отремонтируют, я не хочу здесь жить. Здесь погиб мой любимый человек и буду каждый раз думать, что здесь что-то не доделали и оно может обрушиться”, — говорит Юлия.

У Ольги также погиб муж Сергей, взрывная волна выбросила из окна. Жителям пострадавших квартир городские власти назначали ежемесячное пособие, но за полгода Ольга эти выплаты получить не смогла именно из-за смерти мужа, который и был правообладателем жилья. “Мы остались вдвоем с сыном и мы не можем оформить помощь, потому что нужно ждать восемь месяцев. Нам сказали, что до августа ничего не могут поделать”, — рассказывает женщина.

У Ирины Ракитной мама выжила, но получила тяжелые травмы головы. “Был предварительный взрыв, шла в коридор, ее завалило. Теперь у нее нет половины лица, сейчас она ждет операцию, чтобы нарастить нос, глаз нужно поставить”, — рассказывает Ирина.

Но потому, что мать на лечении выплат тоже нет.

После взрыва выяснилось – семь семей жили в неприватизированных квартирах, поэтому теперь не могут претендовать на помощь и неясно, получат ли компенсацию.

Адвокат Анна Ревкова имеет пачку запросов к местным властям. Письма пишут – ответы на вопрос «что делать?» не получают. “На наши коллективные обращения нам были предоставлены так называемые отписки, которые не несут в себе никакой информации о суммах компенсации, сроках получения компенсации, именно за разрушенное жилье. Ни одна из структур не понимает, как с этим работать и каков алгоритм действий конкретного человека”, — говорит адвокат.

Исполняющий обязанности мэра объясняет, город разрушают постоянно, а что-то сделать обещают после того, как будет проектно-сметное заключение, по оптимистическому прогнозу это будет летом. "С начала войны уже повреждены 530 многоэтажных домов, 9 из них разрушены и повреждены 467 домов частного сектора и на сегодняшний день 400 человек остались без жилья", — говорит Анатолий Куртев.

Он добавляет, что к существующим выплатам те, у кого льготы могут дополнительно и единоразово получить от города 15 тысяч гривен. Но и эти деньги недоступны, – рассказывает Татьяна. Она жена военнослужащего, сейчас на фронте. Хотя мог оставаться дома – их 5-летний сын Данилко, который в момент взрыва был в квартире, имеет инвалидность.

Семья должна внеочередно получить компенсацию за жилье, но пока не может добиться единовременной помощи — в государственных структурах говорят, документы не подтягиваются и они не знают, как решать их проблемы.

Так что сейчас Татьяна разрывается между беготней по кабинетам чиновников, чтобы им с сыном было где жить, и врачам, чтобы помочь ребенку с инвалидностью оправиться после стресса.

На этой неделе в Запорожье россияне снова попали в жилые дома. Количество поврежденных квартир увеличилось, как и количество людей, которые снова и снова будут нуждаться в помощи.

Читайте также:

Есть становится все дороже, но кое-чем уже можно сэкономить: что происходит с ценами на продовольствие

"Цена посевной, Снегиревское направление — это пи**да": херсонцы выезжают на поля, несмотря на риски взорваться

Положили 70 врагов из 160, шедших на штурм ночью: бойцы вблизи Соледара сдерживают российскую пехоту