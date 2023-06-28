Запорожье и Бровары хотят переименовать: какие новые названия могут получить города

Авраменко подчеркнул, что переименование определенного населенного пункта произойдет тогда, когда докажут целесообразность и научно обоснуют.

Запорожье и Бровары в Киевской области и еще 1400 населенных пунктов по Украине хотят переименовать. С такой рекомендацией выступила Нацкомиссия по стандартам государственного языка.

Об этом говорилось в эфире "Сніданок із 1+1" в среду, 28 июня.

По мнению ее членов, это название может не отвечать лексическим нормам украинского языка. В частности, касаться российской имперской политики. Теперь у местных властей полгода, чтобы либо доказать, почему название нужно сохранить, либо же предложить новое.

Кроме Запорожья, в перечень названий рекомендующих переименовать городов и сел вошли еще 1400 населенных пунктов. В частности, Бровары, город на Киевщине, комиссия рекомендует изменить на Бровари. Список составляли филологи и историки высших учебных заведений из всех регионов Украины. Большинство названий в этом перечне напрямую связано с советским прошлым – событиями или деятелями.

Языковед Александр Авраменко прокомментировал эти рекомендации Нацкомиссии. Что касается Броваров, то он согласен, что действительно нужно перемейменовать на Бровари.

"До 1919 года этот город назывался Бровари. Это украинское название, а потом в советские времена город добавили окончание — чтобы звучало, как в русском языке. Поэтому справедливо вернуть украинское название", — пояснил он.

А вот относительно Запорожья, то Авраменко считает, что "это какое-то недоразумение". Он подчеркнул, что Запорожье – это исторически древнее украинское название.

"А относительно Запорожья, я думаю, что никаких изменений в ближайшее время не произойдет. Это какое-то недоразумение, потому что это исторически древнее название. Оно образовано по типичной словообразовательной модели на украинском языке : за порогами — Запорожье, за лесами — Залесье. Это звучное украинское название, она древняя. Она связана с разными топонимами: Запорожская Сечь", — заметил языковед.

Авраменко подчеркнул, что переименование определенного населенного пункта произойдет тогда, когда докажут целесообразность и обоснуют.

Напомним, 27 июня стало известно, что Нацкомиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать город Запорожье. Впрочем, у членов комиссии нет объяснения, почему название Запорожья не соответствует новому законодательству.

К слову, ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деколонизации топонимов в Украине.

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