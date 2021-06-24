Запрещали беременеть и давали наркотики: известные звезды поддержали Бритни Спирс в деле против опекунства ее отца

Когда звезда заявила о желании взять творческий перерыв, ей давали сильный наркотический препарат литий против ее воли.

Заставляли выступать и пить таблетки — поп-звезда 2000-х Бритни Спирс выступила в суде по делу об опекунстве над собой. Певица уже не первый год пытается вычеркнуть из списка своих опекунов отца, который контролирует ее состояние, а это — около 60 млн долларов и личные свободы. Это были ее первые публичные показания и они вызвали бурную реакцию.

Об этом 24 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Это заседание привлекает внимание чуть ли не всего мира — впервые за много лет поп-звезда Бритни Спирс рассказывает суду об опекунстве над собой. Делает это дистанционно. Судья запрещает тем, кто в зале, записывать видео, а впоследствии и вести текстовые трансляции. И недаром, потому что подробности, о которых рассказывает Бритни об своих опекунов, шокируют. Ее заставляли работать, в частности выступать в Лас-Вегасе 2018 году. А, когда она заявила о желании взять творческий перерыв, давали сильный наркотический препарат литий против ее воли.

Это — сильные лекарства. Если их принимать более пяти месяцев, может развиться умственная неполноценность.

"Я чувствовала себя, будто я пьяная, не могла ни о чем говорить ни с мамой, ни с папой. За мной следили шесть различных медицинских сестер", — говорит Бритни Спирс.

Новости мира: Бритни Спирс пытается вычеркнуть отца из списка своих опекунов

13 лет назад, после того, как у певицы начались проблемы с психикой, суд назначил ее опекуна, им стал ее отец.

Кроме состояния, ему позволили контролировать и личные свободы звезды. В частности, говорит Бритни, ей не разрешили родить ребенка, зато заставили поставить маточную спираль, чтобы не забеременела.

"Я солгала всему миру, сказав, что я счастлива и все со мной в порядке. Я несчастная и не все в порядке, я не могу спать. Это опекунство должно закончиться. Мой отец и все те, причастные к этому опекунства, в частности мой менеджмент, должны сидеть в тюрьме ", — говорит звезда.

Откровения Бритни поражают, кроме преданных фанатов, которые уже много лет требуют освободить ее из-под опекунства, сочувствие начинают выражать и ее коллеги. Певец и бывший парень Джастин Тимберлейк говорит, что у женщины нельзя отбирать право принимать решения относительно собственного тела. Хлои Кардашьян отмечает, Бритни заслуживает лучшего отношения, Мэрайя Кэри желает певице оставаться сильной, а актриса и одна из основательниц движения против сексуальных домогательств Рози Макгоуен, выражает сочувствие.

"Сражайся, Бритни! Мы с тобой. Мы тебя слышим. Я молюсь, чтобы этот судья вернул тебе твою свободу. И я зла, что все должно происходить так, что кто-то решает за тебя, вернуть ли тебе твою жизнь", — говорит Рози Макгоуен.

Избавиться опеки отца Бритни Спирс пытается уже не первый год, в 2020 суд оставил это право за ним. Новые показания и поддержка коллег, конечно, могут изменить ситуацию. Впрочем, битву за освобождение Бритни ее адвокатам таки придется вести в американских судах.

Напомним, Бритни Спирс находится под опекой отца с 2008 года, после того, как она попала в психиатрическую клинику из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

Однако в последние годы певица пытается избавиться опекунства и иметь возможность самостоятельно распоряжаться своей жизнью и финансами.

А не так давно поклонники звезды восстановили движение #FreeBritney, который начали фанаты звезды еще в 2009 году после решения суда о назначении опекуном для певицы ее отца. На такие действия их натолкнуло поведение исполнительницы, ее странные танцы, видео, где ходит туда-сюда и быстро говорит. Поклонники поняли, что Спирс таким образом подает сигналы

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