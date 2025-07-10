Запрет абортов в Украине: что известно о скандальной инициативе и что говорят медики и юристы

Ивано-франковские депутаты требуют запретить аборты / © Credits

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Жители Ивано-Франковска петицией требуют от городского совета отозвать обращение к Парламенту о запрете абортов. Местные избранники предлагали Верховной Раде конституционно закрепить запрет искусственного прерывания беременности. Свою инициативу обосновывали демографическим кризисом и апеллировали к опыту Польши.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Аллы Пасс.

Волонтерку из Франковска возмутила инициатива местных депутатов

Инициатива ивано-франковских депутатов о запрете абортов спровоцировала волну возмущения и по стране, и в городе.

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«Меня лично возмущает, когда такие инициативы выдвигают мужчины. Я извиняюсь, но вы не рожаете. Вы не ходите девять месяцев беременными, вы не кормите этих детей два или три года грудью», — говорит Людмила Линник-Савка, жительница Ивано-Франковска.

Людмила — известная во Франковске волонтерка. Имеет 4 детей. Несмотря на это предложение запретить аборты — ее ошеломило.

«В нашем обществе до сих пор дети и все, что с ними связано, это ответственность женщины. Это в первую очередь ее тело. И она будет жить с этими последствиями, как физическими, так и психологическими», — говорит Людмила.

Что говорит депутат, который поддерживает запрет абортов

Впрочем, избранники Ивано-Франковского горсовета с этим не согласны. Обращение в Верховную Раду принимают большинством голосов. И вот как объясняют: «Жизнь человека начинается с момента слияния отцовской и материнской клеток. Государство, которое позволяет уничтожать его в период внутриутробного развития, легализует человекоубийство».

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«С христианской точки зрения мы обозначили проблематику, мы считаем, что аборт — это не хорошо. Когда оно разрешено на государственном уровне, это нехорошо дважды», — говорит франковский депутат Ярослав Дубас.

Ярослав Дубас — один из инициаторов обращения. В интервью ТСН от прямых ответов о запрете абортов уклоняется. Зато много говорит о демографической ситуации в стране.

«В Украине сейчас статистика браков и разводов доходит друг до друга. То есть почти сто процентов разводов. Если смотреть статистику по смертности, Украина входит в число стран в Европе одной из самых больших смертностей. И в тройку стран мира с самой низкой рождаемостью», — говорит он.

Один из инициаторов запрета абортов / © ТСН

В Польше, несмотря на запрет абортов, рождаемость упала

Апеллируют к опыту Польши, где уже 5 год аборты — табу. Но как рассказывает журналист Дариуш Матерняк — именно с 2020 рождаемость в стране стремительно упала. Ведь по закону прерывать беременность запрещено — даже если у плода тяжелые пороки. Поэтому женщины боятся.

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«Выиграли с этого вероятно политики, а проиграло общество», — говорит польский журналист.

Что говорят медики и юристы

Впрочем, запреты способствуют не только медицинскому туризму, но и подпольным абортам, предупреждает юрист Владислав Ливинец. Во времена Советского Союза он возглавлял уголовный розыск на Прикарпатье и ежегодно вел дела в отношении мольфарок и врачей, которые делали прерывания.

«Нанимали дома в селах, приезжали, сделал, уехал. Вот он привез инструменты из Германии, а проводит на хате. Может он не простерилизовал хорошо. Пациентку доставляли в больницу с кровотечениями, тогда выходили на этот криминальный аборт», — говорит юрист.



Вопрос абортов в 2013 году уже рассматривался в Верховной Раде.

«Мы тогда четко упорядочили нормативные документы, еще раз законодательно подтверждено, в каком сроке можно делать, каким способом, и когда это можно делать в более позднем возрасте, если есть угроза жизни женщины или пороки, у плода несовместимые», — говорит академик Национальной академии медицинских наук Украины, акушер-гинеколог Вячеслав Каминский.

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Также есть ограничения — аборты можно проводить только до 12 недели беременности или по медицинским показаниям — до 20.

Почему инициатива франковских депутатов появляется именно сейчас — изрядно удивляет правозащитницу Оксану Москаленко.

«Мы знаем истории, когда оккупанты, к сожалению, используют сексуальное насилие. Мы точно не можем говорить о том, что создавать какие-то препятствия сейчас женщинам доступа к медицине», — говорит она.

По статистике в прошлом году в Украине было 177 000 новорожденных и 43 с половиной тысяч абортов.

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«Казалось бы, такая иллюзия возникает, что если запретить аборты, то сразу у нас почти на четверть повысится рождаемость. Но это повторюсь лишь иллюзия. Почти 30% абортов произошло из-за замирания плода беременности. Каждый пятый аборт — это спонтанный. То есть это выкидыши», — говорит ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Светлана Аксенова.

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