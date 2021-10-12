Запрет концертов российских артистов: что говорят украинские исполнители и когда у Зеленского рассмотрят петицию

Запрет концертов российских артистов: что говорят украинские исполнители и когда у Зеленского рассмотрят петицию

Офис Президента, который должен ответить на обращение Кондратюка, сегодня ТСН ответа не дал.

Президент Владимир Зеленский должен определиться, запрещать ли гастроли российских артистов в Украине к возвращению Крыма и оккупированных районов Донбасса под юрисдикцию Киева. Петиция на сайте главы государства набрала необходимые 25 000 голосов и теперь реакции от президента требует закон. С 2014 года СБУ составляет списки лиц, которые угрожают нацбезопасности, но автор обращения к Зеленского, музыкальный продюсер Игорь Кондратюк требует жесткой реакции.

Об этом 12 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Автор петиции, продюсер Игорь Кондратюк не добирает слов о артистах из государства-агресора.

"Вы там считаете, что" Крым наш — это круто и русский дух" и "Русью пахнет"? Вот и все. А "Русь пахнет" это — значит пахнет убитыми людьми и людьми, которые уехали, вынужденные переселенцы, или в Крыму сидят под оккупантами", — говорит Кондратюк.

Новости Украины: петиция о гастролях российских артистов набрала необходимые 25 тысяч голосов

По мнению Кондратюка, в последнее время в российских артистов появилось больше возможностей попасть на украинскую сцену. На осень запланированы выступления Александра Малинина и певицы "Елки". Но последней каплей, говорит Кондратюк, стал концерт рэпера Басты летом в Киеве.

Это — охрана столичного ресторана охраняет россиянина от неудобных вопросов. Формально запрет Басты на въезд в Украину из-за визитов в Крым всплыл, поэтому пограничники его и пропустили. Но это — недопустимо, говорит автор петиции.

"Вы сделайте зеркальную ситуацию. Представьте себе что Украина "оттяпала" Кубань. Как вы думаете, Москва позволит выступать Ани Лорак в Москве? И она ее не пустит на границе. А может и пустит - и посадит", — отмечает Игорь Кондратюк.

Позицию Кондратюка и десятков тысяч подписантов поддерживают и популярные украинские артисты.

"Пока идет война, пока агрессия и российские войска стоят — незачем российским артистам приезжать. Они нормальные, они популярны, но идти, аплодировать и делать вид зрителям в зале, что наших ребят не убивают — этого делать нельзя", — говорит Павел Зибров.

"У нас идет война. Дело же в принципах, а не в языке. Нам нужна петиция, и нужно решение на уровне государства, чтобы не приезжали из России сюда исполнители", — говорит певица Мария Бурмака.

В то же время, должны отметить, ТСН обратилась ко многим украинским артистам, в том числе известным своей патриотической позицией, с просьбой прокомментировать петицию. Впрочем по разным причинам они отказали. Почему — можно только догадываться.

"Возможно они еще молодые, незрелые. Возможно, нет гражданской позиции. Я взрослый человек и мне болит сердце по поводу того, что происходит, по поводу российской агрессии", — говорит певец Павел Зибров.

"Они понимают, если они выразят свою позицию, то это так или иначе вызывает определенный диссонанс. Поэтому они все же выбирают — сидеть тихо, не высказываться, по-тихонько ехать туда, зарабатывать деньги", — добавляет Мария Бурмака.

А чтобы остановить выступления артистов, граждан Украины в государстве-агресоре, нужен закон о коллаборации, то есть о сотрудничестве с врагом, говорит продюсер.

"Любой, то ли это Лобода, то ли штукатур из Тюмени украинского происхождения, должны знать, что ты едешь в страну, которая с 2014 года является агрессором по отношению к Украине", — говорит Игорь Кондратюк.

Офис Президента, который должен ответить на обращение Кондратюка, сегодня ТСН ответа не дал. Закон утверждает — среагировать на эту конкретную петицию Президент должен не позднее чем 23 октября 2021.

Напомним, KYIVSTONER скандировал в центре Киева "Россия" и сделал вид, что не знает ничего о войне на Востоке. Исполнитель возмутил украинцев своим поведением.

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