Запрет на выезд чиновников за границу: назвали три исключения, при каких условиях оно не действует

В Украине действует запрет на выезд чиновников за границу. Оставить Украину можно только на основании документов о служебных командировках, однако есть три исключения, когда должностное лицо может пересечь границу.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью для ТСН.ua.

"Постановление правительства, которое уже принято. Оно вступило в силу. Теперь там четко прописана категория должностных лиц. Это чиновники, нардепы, судьи, прокуроры, а также представители органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации во время действия военного положения за органами государственно власти. Теперь они могут выезжать за границу исключительно в служебную командировку. Есть определенные исключения, когда эта категория лиц может пересекать границу. Они четко прописаны. Отмечу, что в целом это касается как мужчин, так и женщин", — подчеркнул он.

Демченко напомнил, что ранее ограничение на выезд мужчин касалось только мужчин, граждан Украины, в возрасте от 18 до 60. Теперь запрет на выезд за границу касается также и женщин-госслужащих.

Список исключений есть только:

для женщин или родителей-одиночек для посещения детей за границей в исключительных случаях при наличии необходимых документов; для лечения за границей; на основании отдельного решения главы ГНСУ в случае смерти членов семей за границей.

"Мужчина должен быть одиноким отцом, когда они (родители - ред.) следуют к ребенку, который находится за границей. Это ребенок до 18 лет включительно. Или их сопровождают за границу. И это в исключительных случаях. Это когда руководитель учреждения, где они работают, дает им такую возможность. То есть должны быть на руках документы, подтверждающие, что они действительно там работают, при пересечении границы с этой целью. Второе исключение – это также может быть лечение, но это должно быть не просто желание поехать пролечиться за границей, а когда есть подтверждение от Минздрава о том, что лечебное учреждение за границей готово принять это лицо на лечение. Третье исключение – это когда глава ГНСУ решает относительно этой категории лиц, если у них за границей умер близкий родственник. И, собственно, они следуют с этой целью. Опять же, имея документы о подтверждении", - подробно объяснил Демченко.

В заключение пресс-секретарь ГПСУ призвал государственных служащих пересматривать постановление правительства №57, где подробно указаны правила пересечения границы.

Напомним, 27 января Кабинет министров принял постановление, которое на время действия военного положения запрещает выезд за границу чиновников без уважительных причин. Выезд запретили и женщинам-госслужащим.