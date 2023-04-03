Запрет на выезд за границу для мужчин: адвокат объяснил, что не так с этим решением

Военное положение по состоянию на сегодняшний день действует в Украине до 20 мая 2023 года.

Ограничения на выезд и перемещение военнообязанных за границу могут устанавливаться исключительно законом, но на сегодняшний день нет ни одного закона или даже постановления Кабмина, запрещающего выезд за границу.

Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Мы имеем на практике запрет на выезд за границу. У нас есть на практике десятки решений судов, например, по выезду студентов. Однако пограничная служба продолжает не выпускать этих студентов на обучение за границу", — говорит адвокат, добавив, что, по его мнению., года было достаточно, чтобы наконец урегулировать этот вопрос.

Правила выезда мужчин за границу могут изменить

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9075, который предлагает установить новые правила пересечения границы во время войны для некоторых категорий. Отмечается, что ограниченная возможность выезжать за границу гражданам мужского пола "противоречит минимум статье 24 Конституции Украины". В частности, студенты, не подлежащие мобилизации, все равно не имеют права на выезд за границу, в то время как известны случаи о выезде отдельных лиц по особому ходатайству.

Добавим, военное положение по состоянию на сегодняшний день действует в Украине до 20 мая 2023 года, его продлили уже несколько раз.

Военное положение: какие права люди имеют в форме и как действовать украинцам | Юрист Ростислав Кравец

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