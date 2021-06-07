Запрет пластиковых пакетов в Украине: сколько времени есть у бизнеса

Украинцы имеют привыкнуть носить с собой сумки для продуктов.
Пластиковые пакеты должны исчезнуть из наших магазинов уже следующей весной. Верховная Рада запретила их распространения, — говорилось в сюжете ТСН.Тиждень.
Журналисты собрали почти полный ассортимент того, что должно исчезнуть безусловно: речь идет о тоненьких полиэтиленовых мешочках и бесплатных "маечках". Иначе — магазины, аптеки, кафе и рестораны ждет штраф до 34 тысяч гривен за повторное нарушение.
Как исключение — целлофановые мешочки пока останутся в отделах мяса, рыбы и сыпучих продуктов: по крайней мере до 2023 года. До тех пор им должны найти экологическую замену.
Запрет не касается пакетов для мусора, пищевой пленки. Привычные большие толстые сумки — тоже остаются "в законе".
Интрига в том, что и будто экологические — оксоразлагаемые пластиковые мешочки также попадают под полный запрет. Хотя именно их некоторые торговые сети предлагают как экологическую альтернативу пластика.
Эта сумка — в отличие от пластиковой "маечки" действительно распадется достаточно быстро. Но именно распадается на миллионы микроскопических частиц пластика. И они уже не растворятся никогда. Зато попадут в почву, воду, пищу. А потом — и в нас с вами. Известный факт, что за год каждый из нас в прямом смысле съедает целую кредитную карточку.
Хотя отличить такие пакеты от действительно биоразлагаемых — то есть, сделанных без добавления пластика — все-таки можно. На ощупь биосумка значительно мягче и шуршит тише. Хотя и цена этих экологических мешочков — пока кусается: 5 гривен.
Но у бизнеса есть как минимум полгода, чтобы развернуть производство этих екомешочков, а в украинцев — привыкнуть носить с собой в магазин красивую полотняную сумку. Считайте ее лекарствами - и для себя, и для своих детей, ведь уже даже в плаценте беременных женщин находят микропластик.
Читайте также:
- От двух до 17 000 гривен за пакет: как наказывать за использование целлофановых пакетов
- Будущее без пакета: какая альтернатива полиэтилена лучшая
- "Пластиковый век": химик рассказал о вреде полиэтилена и продемонстрировал интересный эксперимент
- В Польше с июля продавать пластик: какие изделия запретят