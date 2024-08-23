Запрет РПЦ в Украине: что это значит для УПЦ и как будут искать "российский след"

Чехия и Эстония вслед за Украиной хотят разорвать связи с РПЦ. Чешский сенат обратился к правоохранителям, чтобы те проверили деятельность Русской православной церкви. Депутаты считают, что эта религиозная организация может быть использована спецслужбами РФ для влияния на прихожан на территории Чехии. А Эстонская церковь, которая связана с РПЦ, изменила устав и вычеркнула упоминание о связи с Московией.

Украина запустила процесс в странах ЕС, где начинают открывать глаза на деятельность русской церкви - заявляют украинские парламентарии.

Об этом говорится в материале ТСН.

Как УПЦ МП работала против Украины

На этой неделе в Печерском суде столицы прокуроры должны зачитывать обвинения бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры Павлу Лебедю. Разжигание религиозной розни и оправдание и отрицание вооруженной российской агрессии против Украины. Священнику вызвали скорую и перенесли заседание на конец сентября.

Павел Лебедь

Владыка Павел – одно из лиц Украинской православной церкви Московского патриархата.

С началом полномасштабной войны московские церковники открыто заявляли о поддержке русских оккупантов. Наводили ракетные удары, торговали русским оружием, в проповедях пропагандировали "русский мир". В 2022-м массовые обыски СБУ в церквях и монастырях доказали – предатели в рясах готовились встречать кремлевские власти.

Какие фейки придумывали поклонники московской церкви

Законопроект о запрете русской православной церкви пролежал в парламенте полтора года. Против духовной независимости от Москвы выступали депутаты от уже запрещенной ОПЗЖ, отдельные «слуги народа», известные американские политики и некоторые церкви в Европе.

"Какие только мифы не были вокруг принятия закона - нам рассказывали, что сейчас им дадут еще один томос, что откроют здесь Константинопольский экзархат, который будет больше православной церкви и туда перейдет украинская церковь. Ничего этого не будет, потому что мифы агрессора чтобы сорвать процесс деколонизации, нашей духовной независимости и защитить агентурную сеть которая и дальше использует все чтобы дальше с нами воевать. Сегодня этому положен конец", - говорит нардеп Николай Княжицкий.

Николай Княжицкий

Авторы закона отмечают - запрещают только Русскую православную церковь в Украине. Но всем, кто имеет отношение к ней дают время на покаяние и отступничество.

"РПЦ - это не религиозная организация, это часть террористического режима и очень корректно в законе, который проголосовала ВР нет никакого запрета украинских религиозных организаций. Мы запрещаем две вещи - РПЦ и связь с ней", - говорит нардеп Евгения Кравчук.

Как будут искать русский след

Искать российский след среди религиозных конфессий будет специально созданная комиссия. Координировать ее работу должна госслужба по этнополитике и свободе совести. В прошлом году представители правительства, общественности и религиоведы в своем исследовании уже доказали причастность Украинской православной церкви московского патриархата к России.

"Предстоятель УПЦ является вторым членом синода РПЦ, епископы УПЦ являются членами архиерейского собора, целый ряд священнослужителей являются членами межсоборного присутствия", - говорит председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

УПЦ всеми силами пытается откреститься от московских кураторов. Из всех официальных и учредительных документов убрали приставку МП. Однако эта независимость осталась лишь на бумаге - убеждают религиоведы.

"Изменив устав об управлении, они внесли пункт, что они руководствуются грамотой МП. Наша иерархия входит в структуре Московской патриархии РПЦ, ни один епископ не заявил о своем выходе из архиерейского собора. Митрополит Онуфрий не завил о своем выходе из состава синода МП", - говорит религиовед Александр Саган.

Реакция УПЦ

После принятого закона о запрете Русской православной церкви на официальном сайте УПЦ появился комментарий митрополита Климента. Мол, это попытка властей поделить украинцев на правильных и неправильных граждан. А запрещать церковь – значит возвращаться к идеологии советских времен.

УПЦ МП

В Успенском соборе Киево-Печерской Лавры продолжается служба священников православной церкви Украины. Владыка Авраамий помимо прочего молится за украинских воинов и победу Украины в войне с российскими оккупантами. С началом полномасштабной войны епископ покинул московский патриархат. Ракетные российские обстрелы ускорили этот выбор.

"Когда ты понял, что происходит в твоем окружении, реально исповедующем идеологию русского мира, то решение было принято присоединиться к ВЦУ и это пример, что двери церкви открыты для всех", — говорит он.

Часть Киево-Печерской Лавры до сих пор находится под управлением московского патриархата. Священники отказываются покидать территорию святыни, прикрываясь рассмотрением споров в судах. Запрет московских религиозных сателлитов в Украине тоже рискует застрять в судебной волоките. Впрочем, украинские церковники советуют набраться терпения и надеяться на волю Божью.

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