Запрет выезжать мужчинам во время войны: эксперт рассказал о продолжительности и целесообразности

Пересекать границу большинству мужчин, похоже, не разрешат в течение всего военного положения.
После того, как снова заговорили о возможной всеобщей мобилизации в России, военные эксперты Украины напомнили, в чем именно целесообразность того, что большинству мужчин до сих пор запрещено выезжать за границу.
«Полная военная целесообразность. Мы в состоянии войны. Защита своей страны прописана в Конституции. Враг проводит всеобщую мобилизацию. Вопрос простой, логичный и понятный – а где нам брать людей? Война – гнусное явление. У нас в обществе до сих пор есть ложный нарратив, что воевать должны какие-то мифические профессионалы. Это не так. Защита страны – обязанность каждого гражданина. Рабство всегда ужаснее, чем борьба за свободу. В 1917–1921 годах мы проиграли свою борьбу за независимость. В итоге случился Голодомор, в котором мы потеряли от 8 до 12 миллионов украинцев», – говорит военный эксперт Петр Черник.
По его данным, целесообразность запрета выезда будет сохраняться во время военного положения в стране.
Напомним, среди тех категорий мужчин, кому разрешено выезжать за границу, есть:
- Моряки
- Мужчины, снятые с военного учета на основании решения ВМК о непригодности к военной службе с исключением с военного учета
- Мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Таким образом, определяющим фактором является не отцовство, а именно содержание трех и более детей.
- Мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет
- Лица с инвалидностью (независимо от группы) имеют право пересекать государственную границу на выезд из Украины при наличии документов, подтверждающих инвалидность
- Волонтеры
- Отдельные категории водителей
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