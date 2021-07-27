Запретили пользоваться даже кондиционерами: после взрыва на заводе в Германии просят не выходить из помещений

Но первые пробы воздуха показывают — опасности нет.

Мощный взрыв на западе Германии. 16 человек ранены, еще 5 — числятся пропавшими без вести после того, как в городе Леверкузен рвануло на химическом предприятии. Власти города заявили о чрезвычайной опасности и попросили горожан оставаться дома, потому что в воздух могли попасть вредные вещества.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Кадры с высоченными столбами черного дыма разлетаются сетями. Рвануло в городе Леверкузен, в двух десятках километров от Кельна. Сначала сообщают — взрыв произошел в индустриальном парке, где находится сразу несколько предприятий. В частности, помещения завода, принадлежащего концерну "Байер" — одной из крупнейших фармацевтических корпораций Германии. Впрочем, со временем становится известно — вспыхнуло дальше, на заводе по переработке вредных отходов.

Взять пламя под контроль пожарным удается за несколько часов. Тушат и с земли, и с воздуха. Пока работают пожарные, полиция перекрывает прилегающие к заводу территории и несколько автомагистралей. На месте взрыва находят пострадавших, у четырех из них травмы тяжелые. Еще несколько человек — числятся пропавшими без вести, их разыскивают и после того, как потушили пожар. Власть Леверкузена заявляет о чрезвычайной опасности, а полиция обращается к жителям. «Мы настоятельно призываем оставаться в помещении и держать двери и окна закрытыми», — объявляют в полиции.

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Из-за опасных веществ, которые могли попасть в воздух при взрыве, людям запрещают даже пользоваться кондиционерами. К счастью, первые пробы воздуха показывают — опасности нет. Впрочем специалисты планируют и дальше измерять уровень загрязнения и просят граждан оставаться бдительными. Почему произошел взрыв — пока неизвестно, эксперты начинают расследование.

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