Запретить мужчинам выезд из Украины на три года после войны: адвокат объяснила, законно ли это

Законно и возможно ли продлить такое ограничение.

Глава Института будущего и бывший советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил продлить ограничение выезда за границу мужчинам призывного возраста минимум на три года после окончания войны. Публикация вызвала возмущение в Сети, инициативу назвали "узаконением рабства" и "возвращением к совку". Самого же Денисенко хотят отправить в отставку после скандала.

Впрочем, законно ли и возможно ли продлить такое ограничение, объяснила сайту ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Смогут ли мужчины выезжать за границу после войны

По словам адвоката, с прекращением правового режима военного положения основания продолжать запреты и ограничения в праве свободного передвижения через государственную границу мужчинам призывного возраста также отпадут. Ведь согласно ст. 64 Конституции в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений.

Так, с введением в Украине военного положения временно действуют ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе и ст. 33 Конституции, которая предусматривает право на свободное передвижение и право свободно покидать Украину. Такие ограничения вызваны необходимостью обеспечения мер по обороне и защите государства, то есть это вопрос национальной безопасности страны, объясняет Марина Бекало.

“Итак, право человека на свободное пересечение государственной границы Украины, согласно положениям Конституции Украины и законодательных норм, может быть ограничено в условиях военного положения. Правовой основой введения ограничений конституционных прав является именно действие особого режима в стране, вызванного войной. Отмена режима военного положения предполагает снятие таких запретов и ограничений”, – отметила ТСН.ua адвокат.

Прекращение правового режима военного положения возможно в случае полного прекращения боевых действий на территории Украины, вражеских обстрелов, возвращения оккупированных территорий, отсутствия угрозы вооруженного нападения и т.д. Поэтому необходимости в продолжении военного положения и ограничении пересекать границу мужчинам уже не будет.

"Исходя из соображений разумности и целесообразности, продолжать ограничения в праве свободно пересекать границу мужчинам призывного возраста не будет иметь никакой основы и смысла. И такие законодательные запреты, если они будут приняты, с большой вероятностью будут признаны неконституционными”, – подчеркнула ТСН.ua Марина Бекало.

Предложение Денисенко о запрете мужчинам выезжать после войны

Напомним, глава Института будущего и бывший советник министра внутренних дел Вадим Денисенко на своей странице в Facebook предложил продлить запрет выезда мужчинам за границу минимум на три года после окончания войны.

"Иначе мы просто не сохранимся как нация", — считает Денисенко.

По его мнению, в законодательстве должны быть прописаны способы выезда на лечение, отдых и командировку для военных.

От Денисенко "открестились" в МВД и Украинском институте будущего

Предложение Денисенко в Сети назвали "узаконением рабства" и "возвращением к совку", оно вызвало возмущение.

В Министерстве внутренних дел сразу "открестились" от бывшего советника Денисенко. Представитель ведомства Марьяна Рева заявила, что высказывания относительно запрета выезда мужчинам за границу – личное мнение Денисенко, которое не является позицией МВД Украины.

В Украинском институте будущего, возглавляемом Денисенко, заговорили о его отставке после скандала. Один из основателей Юрий Романенко заявил, что такие взгляды не имеют ничего общего с целями, ради которых создавали институт.

"Именно поэтому я как один из основателей Украинского института будущего инициирую его (Вадима Денисенко – ред.) отставку с должности исполнительного директора в нашем институте”, – сообщил Романенко.

Сын Денисенко, предложивший продлить запрет на выезд, живет за границей

После скандального заявления Денисенко журналисты выяснили, что его сын находится за границей с 2012 года. По данным издания Апостроф, он ни разу не был в Украине после начала полномасштабной войны.

Парень много путешествует. Сейчас он неактивен в социальных сетях, но вел канал на YouTube, где размещал видео из путешествий. Самое большое видео – из путешествий по Европе.

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