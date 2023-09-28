Запретят ли выезд из Украины военнообязанным женщинам с 1 октября 2023 года: адвокат объяснил

С 1 октября все женщины-медики и фармацевты должны встать на военный учет в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Значит ли это, что женщинам запретят выезд за границу – вопрос, который волнует многих украинок.

Так, в сообществе "Быть мамой" в Фейсбуке женщины спрашивают, смогут ли свободно пересекать границу.

"Подскажите, может кто-то знает, смогу ли я выехать за границу после 1 октября, поскольку имею медицинское образование?" – пишет одна из пользователей.

"Правда ли, что не будут выпускать таких женщин за границу? Если, например, женщина медсестра, по специальности работала один месяц и не имеет военного билета, то коснется ли это ее? – спрашивает еще одна женщина.

Военный учет женщин

Адвокат Ростислав Кравец в комментарии сайту ТСН.ua пояснил, что военный учет для женщин-медиков и женщин-фармацевтов обязателен уже более 30 лет.

"Еще с советских времен они должны были быть на военном учете. Единственный вопрос, что за 30 лет, и даже в 2014 году, эта ситуация не была урегулирована и лица, отвечавшие за это, преимущественно ничего не делали”, – рассказал адвокат.

Он напомнил, что вопрос военного учета женщин в Украине поднимался еще в ноябре 2021 года. Однако из-за общественного возмущения решение отложили до 2023 и 2026 годов.

“Когда поднялся этот вопрос, вы помните, был большой скандал по этому поводу. Они (депутаты – ред.) расширяли перечень лиц, подлежащих обязательному военному учету и наконец договорились о том, что обязательный учет военнообязанных женщин будет с 1 октября 2023, а всех других женщин — с 1 октября 2026”, – рассказал Ростислав Кравец.

Адвокат объяснил, что все женщины, имеющие специализацию фармацевта и медика, должны стать на военный учет, если этого до сих пор не сделали. Кроме того, обязанности возлагаются на учреждения здравоохранения, чтобы они проверили всех своих работниц на предмет постановки на военный учет.

“На сегодняшний день пытаются обязательно внести в реестр военнообязанных, резервистов и призывников в первую очередь женщин, имеющих медицинское образование. При этом вопрос, опять же, если человек никогда не работал по своему образованию также не урегулирован никоим образом”, – отметил Ростислав Кравец.

Запретят ли выезд женщинам с 1 октября 2023 года

Адвокат подчеркнул, что каких-либо новых изменений в законодательстве относительно выезда, пересечения границы женщинами и мобилизации нет.

"Сейчас прекрасно можно понять волнение женщин, потому что они видят то, что происходит в Украине с мобилизацией. На этом спекулирует так называемое российское ИПСО, поднимая статус недоверия общества”, – говорит адвокат.

Впрочем, по мнению Ростислава Кравца, если в реестр попадет военнообязанная женщина, в будущем могут возникнуть "вопросы" с выездом за границу. Пока каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу независимо от того, находится она на военном учете или нет.

Какое наказание может грозить женщинам

"Фактически на сегодняшний день можно считать, что все лица, не состоящие на военном учете, нарушили правила военного учета и подлежат ответственности согласно кодексу Украины об административных правонарушениях... Могут привлекать и выписывать штраф", – рассказал адвокат.

Он добавил, что процедура постановки на военный учет у женщин такая же, как и у мужчин. Единственное отличие – они должны пройти еще осмотр у гинеколога во время медицинской комиссии.

Военный учет женщин 2023: список профессий

С 1 октября на военный учет обязаны стать все женщины-медики в возрасте от 18 до 60 лет, а именно:

врачи;

Медсестры;

Стоматологи;

Акушерки;

Фармацевты.

Перечень профессий утвержден Приказом Министерства обороны Украины от 11.10.2021 №313. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.

Ранее адвокат Марина Бекало объясняла ТСН.ua, кто из женщин может стать на военный учет по собственному желанию и какие обязанности будут у женщин, которые станут на учет.

Читайте также: