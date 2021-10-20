Запрыгнуть в последний вагон: накануне новых ограничений украинцы меняют билеты, но прививаться не спешат

Запрыгнуть в последний вагон: накануне новых ограничений украинцы меняют билеты, но прививаться не спешат

Невакцинированные пассажиры уверяют, что будут искать другие варианты для путешествий.

С 21 октября, чтобы путешествовать между городами — одного билета будет мало. Из-за стремительного ухудшения эпидемической ситуации правительство ввело ряд ограничений на межобластные перевозки.

О том, какие документы, кроме билета, будут требовать в поезде и автобусе и будут ли вообще требовать - 20 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Объявления о новых правилах на вокзале Днепра звучат непрерывно. Предупреждения развесили у касс, в залах ожидания, в переходах, на табло и перронах. Те, кто только покупает билеты, новым ограничениям удивляются и выясняют детали.

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Так, с 21 октября, чтобы выехать за пределы области, кроме билета нужно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест. Их будут проверять проводники перед посадкой.

В то же время пассажиры, которых с завтрашнего дня не будут пускать в поезда — могут вернуть деньги за билеты, но — на общих основаниях, без льгот.

Если же человек будет пытаться попасть в вагон силой — проводники будут вызывать полицию.

На Сумском автовокзале нововведениями недовольны как пассажиры так и водители, которые возмущаются, что никаких разъяснений от перевозчиков о том, как проверять документы, еще не получали, поэтому ничего менять в работе, говорят — не собираются.

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В свою очередь на Центральном вокзале Киева пассажиры — и те, кто вакцинированы, и те, кто необходимых документов для возвращения затем в Киев или для путешествий между другими областями не имеют — относятся к новым правилам без особой тревоги.

Следует отметить, что новые правила касаются не только пассажиров, но и проводников, водителей, стюардов. Так, среди сотрудников "Укрзализныци", к примеру, вакцинировано около 15% человек.

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Тем временем невакцинированные пассажиры меняют билеты и уверяют, что будут искать другие варианты для путешествий.

А вот те пассажиры, которые уже вакцинировались — рады, что сделали это вовремя, поэтому и путешествовать будут — свободно.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Читайте также:

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Авторы: Антон Коцуконь, Инна Лебеденко

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