Запугать не удалось: 18 писем со взрывчаткой и в крови для дипломатов отправили из одной европейской страны

На фоне кампании террора против Украины и наших дипломатов Дмитрий Кулеба провел срочное совещание с послами.

Украинских дипломатов запугивают и терроризируют. Разные посольства получили 18 подозрительных писем, в том числе с животными остатками. В Польше такая корреспонденция поступила в украинское посольство в Варшаве, а консульство в Кракове пакеты получило дважды, говорится в ТСН.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч отказался комментировать ТСН подозрительную корреспонденцию, но известно, что местная полиция по этим фактам открыла уголовное производство и выясняет, откуда поступили эти письма и что за порошок был внутри.

Все началось с Мадрида, где в посольстве Украины взорвалась почтовая бомба. Она была в конверте с письмом адресованным послу, но письмо открыло работник, он и пострадал от взрыва.

После этого украинские посольства 12 стран получили окровавленные письма — это в частности дипучреждения в Венгрии, Нидерландов, Польше, Хорватии, Италии и Чехии. В Брно даже эвакуировали работников из-за подозрительного свертка. Вход в квартиру посла в Ватикане подвергся вандализму, посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

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Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине. Как и большинство конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, было 18 фактов получения странных писем в 12 странах. Известно, что среди некоторых пакетов были глаза свиней, коров, а сами письма были пропитаны красной жидкостью, вероятно кровью. В МИДе это расценивают не иначе как попытку запугать украинских дипломатов и посеять панику. “Террористы стараются не просто запугать украинских дипломатов. Они хотят ослабить, запугать Украину и сорвать важную дипломатическую работу по снабжению оружием, энергооборудованием, изоляцией России”, — заявил Кулеба.

На фоне кампании террора против Украины и наших дипломатов Дмитрий Кулеба провел срочное совещание с послами. Один из вопросов, который обсудили это безопасность украинских посольств и консульств.

Что касается того, кто стоит за рассылку такой корреспонденции, то, по мнению Кулебы, это или Россия, или кто-то из ее симпатиков. Он добавляет, что сейчас украинская дипломатия — это мощная сила, которая противостоит врагу, подорвать работу дипломатического фронта не удастся и не удастся ослабить международную поддержку Украины.

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