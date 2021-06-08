Запуск проекта "Зеленая страна" от Зеленского: где и как начнут высаживать миллиард деревьев

Министр охраны окружающей среды заверил, что посадить миллиард реально, но считать будут не деревья, а сеянцы.

Президент накануне объявил о старте программы "Зеленая страна". По ней планируют увеличить площади лесов — на миллион гектаров за 10 лет. А чтобы достичь этой цели, то в ближайшие три года — в планах высадить миллиард деревьев. Сегодня же министр защиты окружающей среды, разъяснил журналистам, где и как начнут высаживать этот миллиард, но как оказалось не деревьев, а сеянцев.

О том, почему будут считать сеянцами, реально ли высадить такое количество за такие сроки и есть ли для этого необходимые площади — 8 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Всеукраинский форум "Украина 30". Второй день говорят об экологии и в частности о лесах. Как выполнить президентское указание и высадить за три года миллиард деревьев — журналистам разъясняет министр защиты окружающей среды. Сразу уверяет, посадить миллиард реально, но считать будут не деревья, а сеянцы.

"Мы ни в коем случае не хотим высаживать трехлетние-пятилетние саженцы. Это не правильный путь, по нашему мнению. Более правильно высаживать сеянцы", — отметил он.

Сажать сеянцы процесс не сложный и быстрый, поэтому справиться за три года проблем, говорит, не будет.

Что такое сеянец и как его сажать — мастер класс проводит лесничий Владимир. Для посадки нужно двое и ведро с сеянцами.

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Сажать деревья желательно только весной и осенью. Но, так как в этом году выпало немало осадков, то сеянцы с закрытым корнем, то есть с грунтом, можно высаживать и сейчас.

Тыкать сеянцы следует на ширине двух с половиной метров, и в полуметре друг от друга. Если вот так день лопатить, то двое рабочих могут высадить 4 тысячи сеянцев. А сколько и скольким надо трудиться, чтобы высадить миллиард?

Как столько высадить, калькуляцию провели в общественной организации. Они регулярно проводят акции по озеленению, такие как высадить миллион деревьев в сутки.

Новости Украины: реально ли высадить миллиард деревьев-сеянцев за 3 года и есть ли для этого место

Под миллиард сеянцев, подсчитали в "Гослесагентстве", нужно 170 тысяч гектаров территории. И эти территории они нашли.

"Где сажать? Украина имеет почти 6 млн га деградированных непроизводительных земель, около 500 тыс самосеяных лесов, которые нужно, как минимум, сохранить", — отметили там.

Министр охраны окружающей среды добавляет, что будут высаживать берегоукрепительные леса, а это лесополосы на полях. Если высаживать сеянцы, то часть из них не приживется, а часть впоследствии придется срезать, чтобы не мешали друг другу. А те деревья, которые высадят на непроизводительных землях, говорит, за лет 20 возродят угодья и можно будет снова поля обрабатывать.

Напомним, что также президент Украины Владимир Зеленский предложил властям в регионах создать в каждой из 1 551 громады по одному новому парку.

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