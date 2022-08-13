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Зарабатывали на чужом горе: в Запорожье чиновники и силовики организовали масштабную коррупционную схему

Зарабатывали на чужом горе: в Запорожье чиновники и силовики организовали масштабную коррупционную схему

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Зарабатывали на чужом горе: в Запорожье чиновники и силовики организовали масштабную коррупционную схему

Фото: Государственное бюро расследований

В Запорожье следователи Государственного бюро пришли с обыском в областную военную администрацию, городской совет и правоохранительные органы.

Чиновники и силовики подозреваются в причастности к преступной схеме, действовавшей при пересечении линии разграничения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как установили следователи ДБР, чтобы выехать с оккупированных территорий, украинцы должны подавать заявки для формирования списков. Ждать приходилось примерно неделю. Чтобы ускорить процедуру или обойти очередь, чиновники потребовали от них деньги.

Один из посредников следователи были задержаны в момент передачи. Чиновнику хотели дать 1 400 долларов США. В ДБР посчитали – за день дельцы могли так зарабатывать до 2-х миллионов гривен. Причастным готовятся объявить подозрения.

Напомним, Служба безопасности Украины сорвала очередную схему вывоза призывников из-за оккупированного Крыма. Организатор — житель Мелитополя, наладивший противоправный "миграционный бизнес" для мужчин призывного возраста, решивших избежать мобилизации.

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Дата публикации
Просмотры
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