Заработал более 38 миллионов гривен: сельского голову на Волыни подозревают в незаконном обогащении

Заработал более 38 миллионов гривен. Подозрение в незаконном обогащении выдвинули сельскому голове на Волыни. Следователи посчитали: за последние четыре года он купил имущества и автомобилей на гораздо большую сумму, чем заработал.

А зарегистрировал все на жену, ее сестру и даже внуку. Сам голова утверждает, что незаконно не обогащался. Корреспондентка ТСН Анна Махно – обо всем подробно.

Подгайцы всего в 8 километрах от Луцка. Тихое и спокойное село, которое очень заинтересовало Департамент стратегических расследований. Правоохранители подозревают в незаконном обогащении на 38 миллионов гривен здешнего сельского голову.

Именно Юрия Семенюка и подозревают в незаконном обогащении. Поехал по делам, говорит секретарша. И подтверждает, что именно в этих кабинетах накануне правоохранители проводили обыски. Уже не в первый раз.

Юрия Семенюка подозревают в незаконном обогащении/СКН

"Все пересмотрели по кабинетам. Ничего особенного и не изымали, технику такое, что изымали давним давно", — говорит секретарь сельсовета Ольга Овсиюк.

Следователи установили, что на сельского голову и его родственников за последние 4 года было оформлено 40 активов — на 55 миллионов гривен.

"Недвижимое имущество и транспортные средства, как оформленные на должностного лица, его жену, а также на родственников: дочь, внучку, зятя и сестру жены", — рассказала представитель департамента стратегических расследований Алена Лютницкая.

Однако законные доходы сельского головы и его родственников за эти же 4 года — всего 16 с половиной миллионов.

"Будет что-то известно, будем что-то говорить, сейчас ничего комментировать не буду. Как сейчас работает сельсовет — в обычном режиме, готовимся к сессии", — говорит секретарь сельсовета Ольга Овсиюк.

Вот что указано в декларации председателя сельсовета и его супруги. Если смотреть на имущество, приобретенное с 2020 года, это ряд земельных участков, торговые заведения, пункт шиномонтажа, торгово-офисные помещения, машины. Знали ли об этом в самом селе — на камеру местные говорят неохотно. А некоторые даже нахваливают сельского голову.

Но недовольных — оказывается больше. Госпожа Оксана сетует на аварийную площадку, которая напротив сельсовета. Говорит, обращались, чтобы там нашли деньги починить.

Юрия Семенюка подозревают в незаконном обогащении/СКН

"Ответ был от сельского совета, что не переживайте, и то снимем. Вы спросите сколько раз переложилась эта брусчатка. Она ложилась зимой в лужи, в лужи снималась и дальше снова ложилась. Три раза как минимум перекладывалась. Сколько денег отмылось? – говорит женщина.

А это имение сельского головы. Самого хозяина нет. Едет в столицу на суд, говорит по телефону. Утверждает, ничего не отмывал и незаконно не зарабатывал. То, что купили родственники — это их.

“Мыльный пузырь. Все сдано в аренду, там все хорошо написано, там не к чему уцепиться. Наш дом построен в 89 году. По версии этих людей из следствия, все мои родственники, ближние, дальние, бог знает какие — я их езжу кормлю и переписываю на них дома и машины, они сами не к чему не способны, бредятина просто на том и все”, — говорит по телефону Юрий Семенюк.

Юрий Семенюк подозревается в незаконном обогащении/Скриншот с видео ТСН

В то же время следователи говорят, что достаточно доказательств. Если незаконное обогащение сельского головы докажут, ему будет грозить 10 лет за решеткой.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН Новини 07:00 25 грудня. МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА на Україну! У ХАРКОВІ ВИБУХИ!

Читайте также: